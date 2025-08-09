Cattedrale Giovinazzo
Campanili cattedrale, passerella e Molo di Levante nuovamente illuminati - FOTO

Depalo: «Lettura diversa di piazza Duomo che diventa vera agorà e non più mero parcheggio»

Giovinazzo - sabato 9 agosto 2025 0.47
Ieri sera, 8 agosto, sono state nuovamente illuminate le parti superiori dei campanili della cattedrale romanica di Santa Maria Assunta, la passerella ed il Molo di Levante, a lungo spento per via di un guasto seguito al maltempo che aveva colpito Giovinazzo l'inverno scorso.

Due momenti distinti, ma che hanno fatto felici tanti giovinazzesi ed i turisti che abbiamo trovato a fotografare la bellissima chiesa anche a tarda ora. L'effetto lo si può riscontrare nelle foto che pubblichiamo e rappresenta il completamento di un lungo iter che ha visto la riqualificazione di piazza Duomo, dove sono stati sostituiti i sottoservizi ed eliminato asfalto dalle chianche storiche.

«Questo ultimo intervento - ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo - si inserisce nella consegna dei lavori di piazza Duomo, che a loro volta vanno inquadrati in una lettura diversa di quegli spazi, non più mero parcheggio ma vera e propria agorà pulsante della città, dove poter vivere momenti di socialità ed in futuro anche eventi culturali. Per impreziosire ancor di più quel contesto si è completata l'illuminazione dei due campanili della concattedrale, mettendo in risalto il vecchio "bombaun", come lo chiamano i giovinazzesi, oltre alle altre campane».

Quanto al ripristino dei faretti e della balaustra sul Molo di Levante, Depalo ha ricordato come in corrispondenza dei tetrapodi quest'ultima potrà all'occorrenza essere smontata a fine estate nelle zone dove non c'è protezione dai fortunali, soprattutto in previsione di periodi dell'anno in cui il maltempo si farà più intenso.
Noi vi mostriamo questi interventi in una galleria fotografica.
6 fotoNuova illuminazione cattedrale e Levante
Nuova illuminazione Cattedrale e LevanteNuova illuminazione Cattedrale e LevanteNuova illuminazione Cattedrale e LevanteNuova illuminazione Cattedrale e LevanteNuova illuminazione Cattedrale e LevanteNuova illuminazione Cattedrale e Levante
