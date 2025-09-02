Sagra della Pizzella. <span>Foto Francesco Caldarulo </span>
La Sagra della pizzella non si svolgerà: ecco perché

La nota stampa della Pro Loco Giovinazzo

Giovinazzo - martedì 2 settembre 2025 0.57
Era inserita nel programma "Giovinazzo Estate 2025" di fatto come l'evento conclusivo di un lungo ed articolato cartellone. L'impegno della Pro Loco è stato come sempre tanto, molte le strade tentate, diversi i panifici interpellati. Poco però la risposta.
Così l'associazione di piazza Umberto I ha inteso spiegare il perché della rinuncia alla quarta Sagra della Pizzella. Impossibile andare avanti, almeno per ora. I motivi indicati nella nota che vi proponiamo integralmente:

«Carissimi concittadini,
anche quest'anno la nostra Associazione ha inteso proporre per il quarto anno consecutivo la realizzazione della Sagra della Pizzella. In questi anni ci siamo adoperati per la promozione della Pizzella che non è semplicemente un prodotto tipico bensì un elemento identitario della nostra città. Vogliamo ricordare che la Pro Loco ha voluto valorizzare la pizzella promuovendo altresì l'inclusione, organizzando laboratori dedicati a soggetti con disabilità o in condizione di fragilità.
Un impegno costante al servizio della nostra città, che però, spiace dirlo, non riscontra l'interesse dei panificatori, ripetutamente invitati a partecipare alla manifestazione. In questi anni solo alcuni hanno inteso aderirvi, mentre altri hanno opposto un rifiuto adducendo diverse motivazioni. Non sono mancati gli sforzi da parte nostra ed in concerto con l'Amministrazione, per creare spazi di confronto e di dialogo al fine di poter garantire la realizzazione di un evento che è apprezzato dai concittadini e dai turisti.
Crediamo fermamente che la pizzella non sia semplicemente un prodotto da forno, ma è un'esperienza da far conoscere; é promozione della nostra cultura. La nostra passione, la nostra competenza e il nostro impegno non sono però sufficienti se manca la materia prima. E quest'anno, con immenso rammarico e dispiacere, abbiamo registrato l'adesione di un solo panificatore. Per questo, non sussistendo le condizioni per organizzare la manifestazione, abbiamo comunicato formalmente all'Amministrazione Comunale con nota protocollo del 26 agosto u.s. che la Sagra della Pizzella quest'anno non si svolgerà. La mancata realizzazione dell'evento rappresenta certamente un'ulteriore mancata occasione per la nostra comunità».
Pro Loco Giovinazzo
