La parrocchia Sant'Agostino celebra i 17 anni di sacerdozio di don Cesare Pisani

«Ringraziamo il Signore, Buon Pastore, per il dono del ministero presbiterale di don Cesare e per averlo scelto e chiamato a servire la sua Chiesa e la nostra comunità con umiltà e dedizione. Chiediamo a Maria di sostenerlo con la sua materna protezione e di guidarlo verso il Cuore di Cristo. Tantissimi auguri, don Cesare!».Così, con un post social, la comunità di fedeli di Sant'Agostino ha fatto gli auguri quest'oggi, 31 maggio, al parrocoper i suoiDa settembre 2022 è il sacerdote che guida la comunità cattolica all'ombra del "cupolone giovinazzese" ed è vicario vescovile zonale per Giovinazzo dal settembre 2024. Molfettese, un ruolo chiave a lungo nella Caritas diocesana, don Cesare dal febbraio di quest'anno è anche membro dell'ufficio Diocesano del Servizio per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili.A lui vanno gli auguri anche da parte della nostra redazione.