Nella parrocchia Sant'Agostino si festeggia la Solennità liturgica del Sacro Cuore di Gesù

Venerdì 27 giugno - "Il cuore che regna"

Giovinazzo festeggerà oggi, 27 giugno, la Solennità del. Fitto il programma di eventi liturgici e civili in cartellone.Di seguito il programma completo. Domenica 29 giugno - come anticipato dalle nostre pagine - avrà invece luogo la festa esterna con la processione della sacra effigie a sera.Ore 8.00 - Santa Messa.Ore 9.15 - Santa Messa. Al termine esposizione del SS Sacramento sino alle 11.00.Ore 17.30 - Nuova esposizione del SS Sacramento ed adorazione personale.Ore 18.00 - Giro per la città della Bassa Musica "L'Armonia Molfettesee".Ore 18.15 - Canto dei Vespri e benedizione eucaristica.Ore 19.00 - Santa Messa solenne presieduta da don Ignazio De Nichilo.Ore 20.30 - "Suoni e secoli", concerto a cura del quartetto d'archi "Vernè".