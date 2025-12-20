Religioni
Veglie di Natale, gli orari delle messe a Giovinazzo
La comunicazione ufficiale giunta in redazione
Giovinazzo - sabato 20 dicembre 2025
Giovinazzo si appresta a vivere i tre giorni più importanti dell'anno (con la Settimana Santa) da un punto di vista religioso. Tantissimi saranno i fedeli che parteciperanno alle Veglie della sera del 24 dicembre, facilitati dai costumi locali che non prevedono, come accade altrove, il classico cenone della Vigilia di Natale.
Nelle scorse ore è giunta dunque la comunicazione ufficiale degli orari della Sante Messe e questo è il quadro completo nelle cinque parrocchie e nel Santuario del SS Crocifisso.
GLI ORARI
Parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta - ore 20.00
Parrocchia Maria SS Immacolata - ore 20.30
Parrocchia San Domenico - ore 21.00
SS Crocifisso - ore 21.00
Parrocchia Sant'Agostino - ore 21.30
Parrocchia San Giuseppe - ore 22.00
Nelle scorse ore è giunta dunque la comunicazione ufficiale degli orari della Sante Messe e questo è il quadro completo nelle cinque parrocchie e nel Santuario del SS Crocifisso.
GLI ORARI
Parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta - ore 20.00
Parrocchia Maria SS Immacolata - ore 20.30
Parrocchia San Domenico - ore 21.00
SS Crocifisso - ore 21.00
Parrocchia Sant'Agostino - ore 21.30
Parrocchia San Giuseppe - ore 22.00