Cattedrale Giovinazzo
Cattedrale Giovinazzo
Religioni

Veglie di Natale, gli orari delle messe a Giovinazzo

La comunicazione ufficiale giunta in redazione

Giovinazzo - sabato 20 dicembre 2025
Giovinazzo si appresta a vivere i tre giorni più importanti dell'anno (con la Settimana Santa) da un punto di vista religioso. Tantissimi saranno i fedeli che parteciperanno alle Veglie della sera del 24 dicembre, facilitati dai costumi locali che non prevedono, come accade altrove, il classico cenone della Vigilia di Natale.
Nelle scorse ore è giunta dunque la comunicazione ufficiale degli orari della Sante Messe e questo è il quadro completo nelle cinque parrocchie e nel Santuario del SS Crocifisso.

GLI ORARI
Parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta - ore 20.00
Parrocchia Maria SS Immacolata - ore 20.30
Parrocchia San Domenico - ore 21.00
SS Crocifisso - ore 21.00
Parrocchia Sant'Agostino - ore 21.30
Parrocchia San Giuseppe - ore 22.00
  • Parrocchia Immacolata
  • Parrocchia San Giuseppe
  • Parrocchia Sant'Agostino
  • Parrocchia Santa Maria Assunta
  • Parrocchia San Domenico
  • Santuario SS Crocifisso Giovinazzo
  • Vigilia di Natale
AFP Giovinazzo, col Bassano a porte chiuse
20 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, col Bassano a porte chiuse
Il Defender Giovinazzo C5 cerca la vittoria per chiudere il 2025 in bellezza
20 dicembre 2025 Il Defender Giovinazzo C5 cerca la vittoria per chiudere il 2025 in bellezza
Altri contenuti a tema
La "Santa Allegrezza" nel quartiere Sant'Agostino cementa la comunità Vita di città La "Santa Allegrezza" nel quartiere Sant'Agostino cementa la comunità Ieri il secondo appuntamento con il tour per le parrocchie e le strade cittadine. Stasera si replica ancora a San Giuseppe
La Santa Allegrezza nella parrocchia Immacolata Vita di città La Santa Allegrezza nella parrocchia Immacolata Il 17 e 18 dicembre secondo e terzo appuntamento con le comunità di fedeli e con chi vorrà unirsi
Successo a San Domenico per il concerto di Natale dell'Associazione Capotorti Musica Successo a San Domenico per il concerto di Natale dell'Associazione Capotorti Chiesa gremita nella serata del 14 dicembre
La grande festa del quartiere Immacolata per la Vergine - FOTO La grande festa del quartiere Immacolata per la Vergine - FOTO Processione per le vie cittadine l'8 dicembre scorso
Doppio appuntamento con il Concerto di Natale della Touring Juvenatium Associazioni Doppio appuntamento con il Concerto di Natale della Touring Juvenatium Due eventi nell'ambito del programma "Riflessioni sul Natale – Natale 2025…Luce e Speranza nel Mondo"
Parrocchia Immacolata in festa, oggi la processione dell'effigie della Vergine per le strade del quartiere Parrocchia Immacolata in festa, oggi la processione dell'effigie della Vergine per le strade del quartiere Dopo la santa messa delle 10.30
Sant'Agostino, che festa per la "decima" al Gamberemo Vita di città Sant'Agostino, che festa per la "decima" al Gamberemo Sabato una serata in cui la comunità parrocchiale si è ritrovata in tutte le sue componenti
Opuscoli multilingua per San Domenico: in distribuzione all'Info Point Giovinazzo Turismo Opuscoli multilingua per San Domenico: in distribuzione all'Info Point Giovinazzo L'iniziativa per rendere fruibile una chiesa bella e visitare il San Felice in Cattedra
Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno
20 dicembre 2025 Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno
Natale al Centro, tutti gli appuntamenti a Giovinazzo nel fine settimana
20 dicembre 2025 Natale al Centro, tutti gli appuntamenti a Giovinazzo nel fine settimana
Verde pubblico, le perplessità del consigliere Digiaro - VIDEO
20 dicembre 2025 Verde pubblico, le perplessità del consigliere Digiaro - VIDEO
Tommaso Depalma e la Federciclismo Puglia piangono la prematura scomparsa di Stefano Principale
20 dicembre 2025 Tommaso Depalma e la Federciclismo Puglia piangono la prematura scomparsa di Stefano Principale
Info Point Giovinazzo, un dicembre denso di iniziative
20 dicembre 2025 Info Point Giovinazzo, un dicembre denso di iniziative
Vicenda Giangregorio, Viva Network racconta tutti i passaggi
19 dicembre 2025 Vicenda Giangregorio, Viva Network racconta tutti i passaggi
"Note di Speranza ", stasera a Giovinazzo il concerto in Cattedrale
19 dicembre 2025 "Note di Speranza", stasera a Giovinazzo il concerto in Cattedrale
1
Dimissioni Giangregorio, la nota di Giovinazzo Città del Sole
19 dicembre 2025 Dimissioni Giangregorio, la nota di Giovinazzo Città del Sole
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.