Sacro Cuore di Gesù, una messa in inglese per gli ospiti dall'Arizona

È stata inaspettata ma bellissima.Questa la sintesi che ci hanno proposto molti fedeli presenti ieri sera, 19 giugno, alla prima messa vespertina nella parrocchia Sant'Agostino durante laCosa ha avuto di speciale? Che a celebrarla sono stati due sacerdoti statunitensi, a capo di un folto gruppo di connazionali giunti a Giovinazzograzie a, capace di convogliare amici e parenti nella "sua" Giovinazzo, città di origine. La celebrazione eucaristica è stata sostanzialmente bilingue, inglese prevalente con risposte in italiano, e condita da preghiere ed invocazioni solenni in latino. Presenti tanti giovinazzesi ed i membri dell'associazione Sacro Cuore di Gesù presieduta da Michele Depalo. Padrone di casa, visibilmente contento per questo momento di grande aggregazione ed afflato spirituale, don Cesare Pisani, parroco di Sant'Agosino e vicario foraneo per la cittadina adriatica. Foto finale di rito sotto l'altare che riproduce la Grotta delle apparizioni dedicato alla Vergine Santissima di Lourdes.Venerdì 20 giugno - "Il Cuore che ascolta"Ore 19.00 - Santa Messa presieduta da don Roberto De Bartolo - Vicario Foraneo di Terlizzi.