Repositorio Sant'Agostino. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Repositorio Sant'Agostino. Foto Gianluca Battista
Religioni

Settimana Santa, il programma liturgico nella parrocchia Sant'Agostino

La Messa del Giovedì Santo alle 18.30

Giovinazzo - martedì 31 marzo 2026 15.30
Intenso il programma liturgico della Settimana Santa nelle parrocchie di Giovinazzo. Non fa eccezione Sant'Agostino guidata da don Cesare Pisane, dove il calendario dei momenti di altissima spiritualità si concentreranno soprattutto nel Triduo Pasquale, che partirà il Giovedì Santo, 2 aprile, con la Messa in Coena Domini delle 18.30.
Di seguito l'intero programma.

SETTIMANA SANTA A SANT'AGOSTINO
Mercoledì Santo 1° aprile
Ore 8.00 - Santa Messa.
Ore 19.00 - Chiesa chiusa per la messa crismale nella Cattedrale di Molfetta a cui parteciperà il clero cittadino.

Giovedì Santo 2 aprile
Prima della Messa in Coena Domini sarà possibile deporre davanti all'altare le proprie rinunce alimentari destinate alla Caritas parrocchiale.
Ore 18.30 - Messa in Coena Domini.
Ore 22.00 - Adorazione eucaristica comunitaria davanti all'altare della Reposizione.

Venerdì Santo 3 aprile
Le offerte raccolte nel Giovedì Santo saranno devolute alle opere in Terra Santa.
Dalle 9.00 alle 12.00 - Confessioni.
Ore 16.30 - Novena alla Divina Misericordia.
Ore 17.00 - Celebrazione della Passione di Nostro Signore.
Ore 19.45 - Processione dei Misteri per le strade cittadine con partenza da piazza Duomo.

Sabato Santo 4 aprile
Ore 9.00 - Ufficio delle Letture.
Ore 9.30-12.00 e 17-00 - 19.30 - Confessioni.
Ore 17.30 - Novena alla Divina Misericordia.
Ore 21.30 - Veglia Pasquale.

Domenica 5 aprile - Pasqua di Resurrezione
Sante messe alle 8.30, 10.00, 11.30 e 19.00.
  • Parrocchia Sant'Agostino
  • Settimana Santa Giovinazzo
Monsignor Domenico Basile sarà consacrato vescovo domenica 11 aprile
31 marzo 2026 Monsignor Domenico Basile sarà consacrato vescovo domenica 11 aprile
Madonna "sotto l'organo ", il rito che si ripete ed emoziona ancora - FOTO
31 marzo 2026 Madonna "sotto l'organo", il rito che si ripete ed emoziona ancora - FOTO
Altri contenuti a tema
Domenica delle Palme: il programma liturgico nelle parrocchie di Giovinazzo Domenica delle Palme: il programma liturgico nelle parrocchie di Giovinazzo Il promemoria per i fedeli per la giornata del 29 marzo
Settimana Santa, il programma liturgico dell'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine Chiesa locale Settimana Santa, il programma liturgico dell'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine Intenso il Triduo di Passione e Morte di Gesù Cristo all'interno della chiesa di San Giovanni Battista
Quarantore a Sant'Agostino: il programma liturgico completo Quarantore a Sant'Agostino: il programma liturgico completo Si terranno dal 9 all'11 marzo
Veglie di Natale, gli orari delle messe a Giovinazzo Veglie di Natale, gli orari delle messe a Giovinazzo La comunicazione ufficiale giunta in redazione
La "Santa Allegrezza" nel quartiere Sant'Agostino cementa la comunità Vita di città La "Santa Allegrezza" nel quartiere Sant'Agostino cementa la comunità Ieri il secondo appuntamento con il tour per le parrocchie e le strade cittadine. Stasera si replica ancora a San Giuseppe
Sant'Agostino, che festa per la "decima" al Gamberemo Vita di città Sant'Agostino, che festa per la "decima" al Gamberemo Sabato una serata in cui la comunità parrocchiale si è ritrovata in tutte le sue componenti
Nella parrocchia Sant'Agostino si festeggia la Solennità liturgica del Sacro Cuore di Gesù Nella parrocchia Sant'Agostino si festeggia la Solennità liturgica del Sacro Cuore di Gesù Il programma completo del 26 e 27 giugno
Sacro Cuore di Gesù, una messa in inglese per gli ospiti dall'Arizona Sacro Cuore di Gesù, una messa in inglese per gli ospiti dall'Arizona È stata celebrata nella serata di giovedì 19 giugno
Settimana Santa, il programma nella parrocchia San Domenico
31 marzo 2026 Settimana Santa, il programma nella parrocchia San Domenico
Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium è matematicamente seconda
31 marzo 2026 Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium è matematicamente seconda
TUTTE LE FOTO della processione dell'Addolorata a Giovinazzo
30 marzo 2026 TUTTE LE FOTO della processione dell'Addolorata a Giovinazzo
Maria incontra il Figlio in croce: a Giovinazzo l'antico rito della "Madonna sotto l'organo "
30 marzo 2026 Maria incontra il Figlio in croce: a Giovinazzo l'antico rito della "Madonna sotto l'organo"
Settimana Santa, stasera a Giovinazzo la Via Crucis cittadina
30 marzo 2026 Settimana Santa, stasera a Giovinazzo la Via Crucis cittadina
In casa 1,3 chilogrammi di hashish. Trovate anche 97 pasticche di ecstasy
29 marzo 2026 In casa 1,3 chilogrammi di hashish. Trovate anche 97 pasticche di ecstasy
Oggi la processione dell'Addolorata: orari ed itinerario
29 marzo 2026 Oggi la processione dell'Addolorata: orari ed itinerario
Gran Concerto di marce funebri, freddo e pioggia non fermano gli appassionati
29 marzo 2026 Gran Concerto di marce funebri, freddo e pioggia non fermano gli appassionati
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.