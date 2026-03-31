Settimana Santa, il programma liturgico nella parrocchia Sant'Agostino

SETTIMANA SANTA A SANT'AGOSTINO

Intenso il programma liturgico della Settimana Santa nelle parrocchie di Giovinazzo. Non fa eccezioneguidata da don Cesare Pisane, dove il calendario dei momenti di altissima spiritualità si concentreranno soprattutto nel Triduo Pasquale, che partirà il Giovedì Santo, 2 aprile, con la Messa in Coena Domini delle 18.30.Di seguito l'intero programma.Ore 8.00 - Santa Messa.Ore 19.00 - Chiesa chiusa per la messa crismale nella Cattedrale di Molfetta a cui parteciperà il clero cittadino.Prima della Messa in Coena Domini sarà possibile deporre davanti all'altare le proprie rinunce alimentari destinate alla Caritas parrocchiale.Ore 18.30 - Messa in Coena Domini.Ore 22.00 - Adorazione eucaristica comunitaria davanti all'altare della Reposizione.Le offerte raccolte nel Giovedì Santo saranno devolute alle opere in Terra Santa.Dalle 9.00 alle 12.00 - Confessioni.Ore 16.30 - Novena alla Divina Misericordia.Ore 17.00 - Celebrazione della Passione di Nostro Signore.Ore 19.45 - Processione dei Misteri per le strade cittadine con partenza da piazza Duomo.Ore 9.00 - Ufficio delle Letture.Ore 9.30-12.00 e 17-00 - 19.30 - Confessioni.Ore 17.30 - Novena alla Divina Misericordia.Ore 21.30 - Veglia Pasquale.Sante messe alle 8.30, 10.00, 11.30 e 19.00.