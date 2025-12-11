Processione Immacolata
Processione Immacolata
Religioni

La grande festa del quartiere Immacolata per la Vergine - FOTO

Processione per le vie cittadine l'8 dicembre scorso

Giovinazzo - giovedì 11 dicembre 2025
Eravamo in debito con i lettori e cerchiamo di rimediare. L'8 dicembre scorso la Chiesa Cattolica ha celebrato la solennità dell'Immacolata Concezione, proclamato da Papa Pio IX l'8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus.

Giovinazzo ha festeggiato la Vergine Maria con un programma liturgico articolato svoltosi nei giorni precedenti all'interno della Parrocchia Maria SS Immacolata guidata nell'omonimo quartiere da don Luigi Ziccolella. Lunedì mattina, dopo la santa messa, da viale Moro è partita una processione con l'effigie dell'Immacolata che ha attraversato via Martiri di via Fani, via G. Ambrosoli, via sott. de Ceglie, via dott. Giulio di Bari, via Colapiccoli, via XX. Settembre, via Fiume, via A. Molino, viale Aldo Moro con ritorno in parrocchia poco prima dell'ora di pranzo.

Due ali di fedeli hanno accompagnato il tragitto, con preghiere e canti per la Vergine Maria, Madre delle Madri, stella polare del cammino di ciascun cattolico, rifugio certo per animi in tempesta. A Lei si è rivolta la comunità parrocchiale e l'intero quartiere alla periferia nord di Giovinazzo. Noi vi raccontiamo quella mattinata attraverso alcuni scatti.
5 fotoProcessione Immacolata 2025
Processione Immacolata 2025Processione Immacolata 2025Processione Immacolata 2025Processione Immacolata 2025Processione Immacolata 2025
  • Parrocchia Immacolata
  • Festa Immacolata
  • Quartiere Immacolata
