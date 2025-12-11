La grande festa del quartiere Immacolata per la Vergine - FOTO

5 foto Processione Immacolata 2025

Eravamo in debito con i lettori e cerchiamo di rimediare. L'8 dicembre scorso la Chiesa Cattolica ha celebrato la solennità dellproclamato da Papa Pio IX l'8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus.Giovinazzo ha festeggiato lacon un programma liturgico articolato svoltosi nei giorni precedenti all'interno dellaguidata nell'omonimo quartiere daLunedì mattina, dopo la santa messa, da viale Moro è partita una processione con l'effigie dell'Immacolata che ha attraversato via Martiri di via Fani, via G. Ambrosoli, via sott. de Ceglie, via dott. Giulio di Bari, via Colapiccoli, via XX. Settembre, via Fiume, via A. Molino, viale Aldo Moro con ritorno in parrocchia poco prima dell'ora di pranzo.Due ali di fedeli hanno accompagnato il tragitto, con preghiere e canti per la Vergine Maria, Madre delle Madri, stella polare del cammino di ciascun cattolico, rifugio certo per animi in tempesta. A Lei si è rivolta la comunità parrocchiale e l'intero quartiere alla periferia nord di Giovinazzo. Noi vi raccontiamo quella mattinata attraverso alcuni scatti.