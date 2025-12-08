Parrocchia Immacolata in festa, oggi la processione dell'effigie della Vergine per le strade del quartiere

Parrocchia di Maria SS Immacolata in festa in queste giornate per la Vergine. Dopo le serate del 5 e 6 dicembre, in cui la comunità di fedeli guidata da don Luigi Ziccolella si è ritrovata per momenti di grande spiritualità e di convivialità, quest'oggi è in corso la giornata di preghiera più importante nel giorno in cui la Chiesa Cattolica festeggia l'Immacolata Concezione.Sante messe sono state celebrate alle 8.30 ed alle 10.30. A seguire ci sarà la processione per le vie del quartiere dell'effigie dell'Immacolata secondo questo itinerario: partendo dalla parrocchia in viale Moro, la statua percorrerà via Martiri di via Fani, via G. Ambrosoli, via sott. de Ceglie, via dott. Giulio di Bari, via Colapiccoli, via XX. Settembre, via Fiume, via A. Molino, viale Aldo Moro con ritorno in parrocchia previsto per mezzogiorno.