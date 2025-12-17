La Santa Allegrezza nella parrocchia Immacolata

Il primo incontro tra musica, parole, fede, tradizione e cultura popolare con protagonista il canto natalizio della, eseguito in forma corale e itinerante, ieri sera, 16 dicembre, è stato disturbato dalla pioggia. Il punto di partenza era infatti fissato sul sagrato dellaper un giro nel quartiere popolare alla periferia nord della città.Ma gli organizzatori, i due organisti parrocchiali, non si sono persi d'animo e insieme ad alcuni musicisti della Scuola di Musica "Filippo Cortese", grazie alla disponibilità del parroco, sono stati ospitati in chiesa sfidando il maltempo.L'esibizione durata un'ora è stata seguita da molte persone che hanno cantato con armoniosa partecipazione sedute ai banchi della chiesa.Il brano delladel quale non si conosce l'autore, celebra la nascita di Gesù, trae le sue origini dal 1700 e si è diffuso in molte città dell'Italia Meridionale.Ci sono differenti versioni che cambiano tonalità secondo i vari paesi. La modalità di esecuzione del canto, proposto in forma itinerante in giro per la nostra città è al suo terzo anno consecutivo grazie all' impegno e alla dedizione di Nicola Defronzo e del suo amico Alberto Fiorentino.«Abbiamo ripreso la tradizione di cantare e suonare per le vie della nostra città la Santa Allegrezza, grazie anche alla collaborazione di una rappresentanza dell'orchestra di fiati Filippo Cortese e ai musicisti che si uniranno a noi sera per sera - ci hanno detto gli organisti Defronzo e Fiorentino -. Invitiamo i cittadini ad aggregarsi, a seguirci per mantenere vive le nostre antiche tradizioni».il gruppo corale che eseguirà la Santa Allegrezza itinerante partirà dalla Parrocchia Sant'Agostino e proseguirà su Via Marconi, Piazzetta Mons. Nicola Melone, Via Imbriani, Via Ten. Piscitelli, Via Bovio, Via Verzillo, Via Frammarino, Via Cap. Mastandrea, Via Agostino Gioia, Via Massimo D'Azeglio, Via Angelo Ricapito, Via De Deo, Via Marconi per concludere il percorso inPiazza Sant'Agostino.il quartiere interessato è quello in cui è situata la Parrocchia San Giuseppe, luogo d'incontro del gruppo. Questo sarà l'itinerario : Via Rodogni, Via Papa Giovanni XIII, Via Palestro, Via Toselli, Via Jacobellis, Via Napoli, Via Toselli (prolungamento), Via Luigi Scivetti (ex III trav. Via Bari), Via Papa Giovanni XIII, II trav. Via Bari, Via Dogali per ritornare nei pressi della Parrocchia San Giuseppe.