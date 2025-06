Un dipinto del terlizzese Giacomo Angarano donato all’Immacolata di Giovinazzo

L'artista terlizzese, classe 1983, con una lunga formazione artistica e musicale alle spalle, attualmente insegnante di discipline artistiche all'Accademia delle Belle Arti, ha donato con amore un dipinto dialla«Un dono prezioso per la nostra comunità!», è stato il primo commento gioioso filtrato dalla parrocchia.Lo scorso sabato 31 maggio 2025, alle ore 19:00, presso la stessa chiesa di Giovinazzo guidata dal parroco don Luigi Ziccolella, dopo la celebrazione della Santa Messa a cui molti fedeli hanno preso parte, c'è stata e la benedizione del nuovo dipinto di San Vincenzo dè Paoli; il Santo considerato il più importante riformatore della carità della Chiesa cattolica.Una serata di fede e gratitudine, arricchita dalla presenza delle Suore Vincenziane di Giovinazzo, testimoni vive dello spirito del Santo dell'altruismo.Un esempio dunque, di come l'arte e la spiritualità possano essere unite per creare qualcosa di bello, di significativo e che resta, per l'intera comunità.«Sono grato ae alla committenza, per avermi coinvolto nella realizzazione di questo lavoro. Nel nostro tempo, in cui l'amore per le arti sembra essere decisamente svanito, in nome di una modernità che ha appiattito i sentimenti e messo da parte l'interesse per la cultura, ringrazio quanti hanno voluto coinvolgermi nella realizzazione di questa tela, in cui è rappresentato San Vincenzo Dè Paoli, che è un soggetto poco rappresentato nell'ambito della storia dell'arte», sono state le parole piene di gratitudine dell'artista Angarano, alla redazione di TerlizziViva.Rammentiamo che, nella stessa chiesa, nel 2023 è stata benedetta un'altra tela del maestro della città dei fiori, che rappresenta Santa Teresa di Calcutta.