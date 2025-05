La parrocchia Immacolata ha omaggiato la Madonna di Fatima - FOTO

7 foto Processione Madonna di Fatima parrocchia Immacolata

C'è un legame profondo tra Giovinazzo e la Madonna. E questo è fatto risaputo.Ma c'è un legame ancor più intenso tra il quartiere intitolato all'Immacolata, la parrocchia di viale Moro e la Vergine. Nell'ambito delle celebrazioni del mese mariano, nella serata di ieri, 13 maggio, i fedeli si sono riuniti per la Santa Messa officiata dal parroco, don Luigi Ziccolella, in piazza Kennedy, in una delle zone più popolari della città.Poi la processione dell'effigie della Madonna di Fatima ha attraversato le strade del quartiere un tempo conosciuto come zona 167. Sul far della sera, tra canti e preghiere, la statua della "Madonnina" portata in spalla ha fatto rientro nella parrocchia di viale Moro attraversando via Ten. Devenuto, via Giuliodibari, via Colapiccoli, via Bologna, I trav. via XX Settembre e via Molino. È stata certamente festa, ma è stata soprattutto una serata dedicata alla preghiera, all'invocazione della Vergine come Madre della Pace e della Speranza, in un mondo sempre più dilaniato da conflitti.Noi ve la raccontiamo attraverso una galleria fotografica.