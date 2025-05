«L'ANPI sta rinnegando la Resistenza». Polemiche sull'affermazione del sindaco in Consiglio comunale

Di seguito pubblichiamo integralmente la lettera aperta, pervenutaci in redazione, che la locale sezione ANPI ha indirizzato al sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, dopo la sua affermazione in Consiglio comunale «l'ANPI sta rinnegando la Resistenza», pronunciata lo scorso 30 aprile in un contesto assai ampio.«Egregio Sig. Sindaco di Giovinazzo dott. Michele Sollecito,sono ormai circa 7 anni, ovvero da quando è stata costituita la sezione ANPI "Angelo Ricapito" di Giovinazzo, che, concordemente all'Amministrazione Comunale, organizziamo e partecipiamo alle ricorrenze e commemorazioni istituzionali della nostra amata Repubblica (25 aprile, 2 Giugno). Stante la condivisione di valori e il rispetto istituzionale da noi sempre mostrato, ci ha molto sorpreso la sua affermazione: "L'ANPI sta rinnegando la Resistenza", pronunciata durante il consiglio comunale del 30 aprile 2025.Il contesto nel quale quelle parole sono state pronunciate, ne siamo consapevoli, era una mozione relativa all'aumento delle spese militari di difesa degli Stati Europei, tema ampio e complesso sul quale tutta la società civile, politica e religiosa sta dibattendo con posizioni diverse, esattamente come nella stessa ANPI. Pertanto ridurre il dibattito interno alla nostra associazione ad una posizione univoca non rispecchia la realtà dei fatti.Teniamo quindi a ribadire che l'ANPI non ha mai rinnegato i valori della Resistenza. Data la complessità di tali tematiche, stiamo organizzando un'iniziativa pubblica di approfondimento nelle prossime settimane alla quale ci riserviamo di invitarla. Nell'attesa, le auguriamo buon lavoro per il bene della nostra città».Il Comitato di sezione ANPI Giovinazzo