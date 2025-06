Il futuro dell'Europa, se ne discute in un evento dell'ANPI Giovinazzo

è il titolo dato dall'all'interessante tavola rotonda che si terrà domani, 19 giugno, in Sala San Felice.In un periodo storico di grande incertezza sullo scenario internazionale, il quesito merita risposte approfondite e per farlo arriveranno nella cittadina adriatica l'europarlamentare del Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici, la giornalista ed ex presidente RAI, Lucia Annunziata, il prof. Michele Capriati, associato di Politica Economica del dipartimento di Scienze Politiche di Uniba e l'avvocata Shady Alizadeh, attivista per i diritti umani. A moderare la serata la coordinatrice dell'Osservatorio Regionale sui Neofascismi, Antonella Morga.La cittadinanza è invitata e l'ingresso è ovviamente libero.