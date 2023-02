Autonomia differenziata, la SPI CGIL e l'ANPI Giovinazzo contrarie

Domani sera, mercoledì 15 febbraio, alle ore 17:30, in sala San Felice, nel cuore del borgo antico giovinazzese, si terrà un incontro pubblico in collaborazione tra SPI (Sindacato pensionati CGIL) ed ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d' Italia) sezioni di Giovinazzo, dal tema:All'incontro-dibattito interverranno, Nicola Colaianni, docente universitario e costituzionalista barese ed Alessandro De Mario, segretario provinciale SPI Bari.Sarà questa un'occasione per comprendere al meglio le ragioni della contrarietà del sindacato e della sinistra tutta alla proposta di legge avanzata da settori del Governo nazionale di centrodestra.