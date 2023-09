Anpi e Cgil Giovinazzo contro l'autonomia differenziata

Pubblichiamo un comunicato delle sezioni cittadine disull'autonomia differenziata. Questa sera, 19 settembre, incontro aperto alla cittadinanza nella sede cittadina.«Oltre 100 realtà associative hanno indetto unaLa Costituzione Italiana, nata dalla Resistenza, delinea un modello di democrazia e di società che pone alla base della Repubblica il lavoro, l'uguaglianza di tutte le persone, i diritti civili e sociali. Per ribadire il diritto al lavoro stabile, libero e di qualità, che superi la precarietà e per:1) Il diritto alla salute e a un servizio sanitario nazionale e a un sistema socio sanitario pubblico, solidale e universale;2) Il diritto all' istruzione e alla formazione permanente e continua;3) Il diritto alla sicurezza sui posti di lavoro con il rilancio di politiche di prevenzione;4) Il diritto ad un ambiente sano e sicuro in cui vengono tutelati acqua, suolo, biodiversità ed ecosistema;5) Per una politica di pace che bandisca la guerra Per tutte queste ragioni è necessario contrastare la proposta di modifica dell'impianto costituzionale che va sotto il nome di "Autonomia differenziata" che porterebbe all'ulteriore superamento del sistema unitario dei diritti da garantire, allo stesso modo, su tutto il territorio nazionale.In preparazione della manifestazione,organizzano per questa sera, 19 settembre, alle ore 19.00, nella sede ANPI-SPI CGIL in piazza Vittorio Emanuele II n.20, un incontro con la partecipazione del prof. Pasquale Martino, segretario ANPI provinciale e Alessandro De Mario segretario SPI CGIL Bari».