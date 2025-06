Quale futuro per l'Europa? Lucia Annunziata tra gli ospiti di un dibattito a Giovinazzo

Ci sarà anche l'europarlamentare del Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici, la giornalista ed ex presidente RAI,, a Giovinazzo per la tavola rotonda sul temaorganizzata dalla localeIl dibattito si terrà giovedì 19 giugno, alle 19.00, in Sala San Felice ed interverranno il prof. Ugo Villani, docente emerito di Diritto Internazionale dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, il prof. Michele Capriati, associato di Politica Economica del dipartimento di Scienze Politiche di Uniba, l'avvocata Shady Alizadeh, attivista per i diritti umani. Modererà l'incontro-dibattito Antonella Morga, coordinatrice dell'Osservatorio Regionale sui Neofascismi.