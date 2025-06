In Sala San Felice una lettura teatrale per i bambini di Gaza

L'orrore delle migliaia di morti nella striscia diin Palestina, entra ogni giorno, più volte al giorno, nelle nostre case attraverso la tv. Intellettuali, politici, sindacalisti, associazioni laiche e cattoliche si stanno mobilitando in queste settimane per bloccare il massacro di migliaia di persone, tra cui molte bambine e molti bambini.Su questo servirà a far rifletterela lettura teatrale a cura diche si terrà alle 19.30 in Sala San Felice. L'evento culturale è organizzata dallaL'ingresso è gratuito.Il pubblico assisterà dunque ad una «una fiaba cruda che si fa satira feroce e spinge a riflettere su situazioni attuali: la strategia della menzogna imperante, i genocidi subiti usati come carta».è un drammaturgo, attore e regista attivo dagli anni '90, coniuga da sempre l'attività di prosa nei teatri a quella su strada. A partire dal 2000 inventa il Teatro Stabile di Strada - il primo di una serie di progetti con cui tenta di contaminare il sistema teatrale - e fonda la Compagnia Marco Gobetti, poi ribattezzata Lo stagno di Goethe.