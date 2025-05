A Giovinazzo una lettura teatrale dedicata ai bambini di Gaza

La tragedia di Gaza sta mobilitando in tutto il mondo non solo politici ed associazioni umanitarie, nonché la Chiesa Cattolica, ma anche artisti ed intellettuali.A Giovinazzo, domenica 1° giugno, si terrà una lettura teatrale dedicata alle migliaia di vittime bambini di quello che la comunità internazionale non ha più paura di definire un genocidio.si terrà alle 19.30 in Sala San Felice, nel cuore del borgo antico giovinazzese. La lettura sarà curata da Marco Gobetti in voce e Chiara Galliano al violoncello. La serata è organizzata dalla Sezione ANPI "Angelo Ricapito" di Giovinazzo. Si tratta - si legge nella presentazione - «di una fiaba cruda che si fa satira feroce e spinge a riflettere su situazioni attuali: la strategia della menzogna imperante, i genocidi subiti usati come carta».Marco Gobetti è un drammaturgo, attore e regista attivo dagli anni '90, coniuga da sempre l'attività di prosa nei teatri a quella su strada. A partire dal 2000 inventa il Teatro Stabile di Strada - il primo di una serie di progetti con cui tenta di contaminare il sistema teatrale - e fonda la Compagnia Marco Gobetti, poi ribattezzata Lo stagno di Goethe.