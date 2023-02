L'ANPI Giovinazzo porta in sala San Felice lo spettacolo "Anime resistenti"

proporrà questa sera, 18 febbraio, all'interno della confortevole sala San Felice, nel centro storico di Giovinazzo, la performance teatraleideata e diretta daLa pièce ricorda l'assalto dei fascisti alla Camera del lavoro di Bari vecchia avvenuto nel 1922. La performance è incentrata sulla figura di Giuseppe Di Vittorio e Rita Maierotti, l'assalto e la difesa della Camera del Lavoro, valorizzando i principi fondanti dell'organizzazione sindacale: la resistenza, l'antifascismo, la democrazia, la libertà.Il lavoro di riscrittura dei temi della produzione teatrale è stato effettuato attraverso l'utilizzo di materiale storiografico degli archivi CGIL e le interviste realizzate a Baldina di Vittorio. Il finale della messa in scena vede un parallelismo tra l'assalto storico alla Camera del Lavoro barese e l'attacco fascista alla sede nazionale del sindacato a Roma del 2021, con la finalità di sottolineare quanto anche oggi l'impegno contro ogni forma di fascismo sia attuale e necessario. La performance è stata realizzata col sostegno e l'organizzazione di CGIL Bari e CGIL Puglia. È andata in scena il 2 agosto 2022 in occasione del centenario della storica difesa della Camera del Lavoro di Bari dall'attacco degli squadristi fascisti che vide Giuseppe Di Vittorio a capo di ex ufficiali legionari di Fiume, socialisti, comunisti, anarchici e Arditi del Popolo, lavoratori e i cittadini baresi.L'ingresso è libero sino ad esaurimento posti. Si inizia alle ore 19.00.