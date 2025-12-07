Albero di Natale
Vita di città

Acceso il nuovo Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II

Nei prossimi giorni saranno completate le luminarie in città

Giovinazzo - lunedì 8 dicembre 2025
Tre, due, uno e luce fu. Anzi tantissime luci che hanno colorato il grande Albero di Natale realizzato da I Monelli per il Gruppo Megamark in piazza Vittorio Emanuele II.

Ieri lo show che ha di fatto dato il via alle iniziative natalizie a Giovinazzo, alla presenza del sindaco Michele Sollecito e dell'assessore alla Cultura del Comune di Giovinazzo, Cristina Piscitelli. Grandi e piccini hanno potuto scattare i primi selfie con l'albero per celebrare degnamente l'inizio delle festività che a queste latitudini partono proprio nella giornata della Vigilia della Solennità dell'Immacolata Concezione.

Un'opera complessa, montata nella mattinata del 5 dicembre, alta 16 metri e con un diametro di 7 metri. Per comporre l'effetto in notturna - come vi avevamo anticipato dalle nostre pagine - sono state necessarie oltre 12mila lampadine. Il grande Albero di Natale Megamark resterà in piazza Vittorio Emanuele II sino alla serata dell'Epifania. Sotto il nostro scritto alcuni scatti.
