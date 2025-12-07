Acceso il nuovo Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II

Tre, due, uno e luce fu. Anzi tantissime luci che hanno colorato il grande Albero di Natale realizzato dain piazza Vittorio Emanuele II.Ieri lo show che ha di fatto dato il via alle iniziative natalizie a Giovinazzo, alla presenza del sindaco Michele Sollecito e dell'assessore alla Cultura del Comune di Giovinazzo, Cristina Piscitelli. Grandi e piccini hanno potuto scattare i primi selfie con l'albero per celebrare degnamente l'inizio delle festività che a queste latitudini partono proprio nella giornata della Vigilia della Solennità dell'Immacolata Concezione.Un'opera complessa, montata nella mattinata del 5 dicembre, alta 16 metri e con un diametro di 7 metri. Per comporre l'effetto in notturna - come vi avevamo anticipato dalle nostre pagine - sono state necessarie oltre 12mila lampadine. Il grande Albero di Natale Megamark resterà in piazza Vittorio Emanuele II sino alla serata dell'Epifania. Sotto il nostro scritto alcuni scatti.