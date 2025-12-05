Base Albero di Natale Giovinazzo. <span>Foto I Monelli</span>
Iniziata in piazza Vittorio Emanuele II l'installazione dell'Albero di Natale Megamark

Giovinazzo - venerdì 5 dicembre 2025
Sono iniziate questa mattina, 5 dicembre, le operazioni per l'installazione del grande Albero di Natale di piazza Vittorio Emanuele II, un dono del Gruppo Megamark alla città di Giovinazzi, che anche quest'anno sarà il centro delle festività.

L'accensione è prevista per il 7 dicembre dalle ore 19.00 preceduto da uno show inaugurale a cui parteciperanno le istituzioni cittadine. Sarà un momento per aprire le feste e per inaugurare un periodo in cui tornare ad essere comunità.
Interessanti anche i numeri dell'opera in allestimento grazie a "I Monelli" di Cesare Mongelli, l'agenzia di comunicazione che si occupa a trecentosessanta gradi di eventi. L'Albero di Natale di Giovinazzo sarà alto 16 metri ed avrà un diametro di 7 metri. Per comporre l'effetto in notturna saranno montate oltre 12mila lampadine. Resterà in piazza sino all'Epifania e sarà meta per selfie e scatti ricordo.

Questi solo alcuni dettagli di un'operazione che vede coinvolto il Gruppo Megamark del cavalier Giovanni Pomarico, che ancora una volta consolida il suo legame con Giovinazzo grazie ad una installazione che non tradirà le aspettative di grandi e soprattutto piccini.
