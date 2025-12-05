Iniziata in piazza Vittorio Emanuele II l'installazione dell'Albero di Natale Megamark

Sono iniziate questa mattina, 5 dicembre, le operazioni per l'installazione del grande Albero di Natale di piazza Vittorio Emanuele II, un dono delalla città di Giovinazzi, che anche quest'anno sarà il centro delle festività.L'accensione è prevista per il 7 dicembre dalle ore 19.00 preceduto da uno show inaugurale a cui parteciperanno le istituzioni cittadine. Sarà un momento per aprire le feste e per inaugurare un periodo in cui tornare ad essere comunità.Interessanti anche i numeri dell'opera in allestimento grazie a "l'agenzia di comunicazione che si occupa a trecentosessanta gradi di eventi.Resterà in piazza sino all'Epifania e sarà meta per selfie e scatti ricordo.Questi solo alcuni dettagli di un'operazione che vede coinvolto ildel cavalier Giovanni Pomarico, che ancora una volta consolida il suo legame con Giovinazzo grazie ad una installazione che non tradirà le aspettative di grandi e soprattutto piccini.