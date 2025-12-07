L'esercitazione avvenuta venerdì mattina in cala Porto
L'esercitazione avvenuta venerdì mattina in cala Porto
Cronaca

Incendio e ferito nello specchio di cala Porto, ma è una esercitazione

L'attività, organizzata dall'Ufficio Locale Marittimo, ha visto coinvolti anche i Vigili del Fuoco e il 118

Giovinazzo - domenica 7 dicembre 2025 9.52
Un incendio divampato su un peschereccio, il "Nuova Maria Immacolata", col soccorso ad un uomo. È lo scenario simulato in un'attività addestrativa organizzata nel porto di Giovinazzo con lo scopo di garantire il costante mantenimento in assetto di un ottimale livello di operatività in caso di potenziali eventi di emergenza.

Venerdì mattina, la Guardia Costiera ha coordinato le operazioni di soccorso coinvolgendo le altre forze. I militari dell'Ufficio Locale Marittimo, scattato l'allarme, hanno subito messo in atto le misure previste dal piano antincendio: raggiunta l'unità da diporto che simulava il rogo, attraccata ad un pontile, mentre i Vigili del Fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento, gli operatori del 118 hanno raggiunto il luogo per le prime cure simulate e il successivo trasporto in banchina.

Tra sirene, potenti getti d'acqua dalle manichette antincendio e fumogeni, l'esercitazione in porto, sotto gli occhi di numerosi curiosi, ha fatto registrare il proficuo lavoro svolto in sinergia tra le varie forze in un'esercitazione, coordinata dalla Guardia Costiera, che viene svolta a cadenza semestrale, in ossequio ad una norma del codice della navigazione che individua nel comandante del porto la figura responsabile dell'adozione delle misure per fronteggiare le situazioni di emergenza.

«La simulazione - le parole dei soccorritori - si è conclusa con esito positivo». Insomma, tutto ha funzionato alla perfezione. Merito della sinergia tra le varie forze «perché queste prove servono a sperimentare i vari sincronismi e ad essere sempre operativi». Per ogni emergenza in mare è attivo 24 ore su 24 il numero 1530.
  • Incendi Giovinazzo
AFP Giovinazzo, vince il Monza in una serata movimentata
7 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, vince il Monza in una serata movimentata
Al Defender Giovinazzo C5 basta un gol di Greco, Italpol superato 1-0
7 dicembre 2025 Al Defender Giovinazzo C5 basta un gol di Greco, Italpol superato 1-0
Altri contenuti a tema
Serata di fuoco a Giovinazzo, un furgone colpito dalle fiamme Serata di fuoco a Giovinazzo, un furgone colpito dalle fiamme L'episodio, ieri sera alle ore 23.40, in via Molfetta. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco
Ancora fumo dai capannoni in fiamme giorni fa: la denuncia di PVA - VIDEO Politica Ancora fumo dai capannoni in fiamme giorni fa: la denuncia di PVA - VIDEO Dal gruppo di opposizione: «Ciò che documentiamo è inquietante»
Odore acre di fumo a sera, il sindaco di Giovinazzo spiega Odore acre di fumo a sera, il sindaco di Giovinazzo spiega Sollecito: «Riconducibile a capannoni andati in fumo qualche giorno fa»
Fumo denso e fiamme alte a Giovinazzo: esteso incendio in tre capannoni Fumo denso e fiamme alte a Giovinazzo: esteso incendio in tre capannoni Il rogo si è sviluppato ieri pomeriggio: all'interno bancali, materiali edili e legnosi. Sul posto i Vigili del Fuoco
Rogo piazzetta Iacobellis, PVA: «Condividiamo parole sindaco, ma...» Politica Rogo piazzetta Iacobellis, PVA: «Condividiamo parole sindaco, ma...» Un post della civica di opposizione per sottolineare alcuni aspetti
Fiamme in piazzetta Iacobellis: distrutta l’area giochi per bambini Fiamme in piazzetta Iacobellis: distrutta l’area giochi per bambini Il rogo divampato nella notte: distrutte le strutture ricreative. Le telecamere hanno immortalato tre giovanissimi
Prevenzione incendi, l’ordinanza del sindaco di Giovinazzo Attualità Prevenzione incendi, l’ordinanza del sindaco di Giovinazzo Sanzioni severe per i trasgressori
In fiamme un ripetitore della telefonia tra Giovinazzo e Bitonto In fiamme un ripetitore della telefonia tra Giovinazzo e Bitonto I Vigili del Fuoco hanno domato l'incendio che ha distrutto anche un nido di pappagalli: per molti non c'è stato scampo
Stasera l'accensione dell'Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II
7 dicembre 2025 Stasera l'accensione dell'Albero di Natale Megamark in piazza Vittorio Emanuele II
4
Lite in consiglio comunale col sindaco: la versione di Gianni Camporeale
7 dicembre 2025 Lite in consiglio comunale col sindaco: la versione di Gianni Camporeale
Lite con consigliere Camporeale: Noi per Giovinazzo all'attacco del sindaco Sollecito
7 dicembre 2025 Lite con consigliere Camporeale: Noi per Giovinazzo all'attacco del sindaco Sollecito
Meteo ponte Immacolata: qualche velatura il 7 e l'8 dicembre a Giovinazzo
7 dicembre 2025 Meteo ponte Immacolata: qualche velatura il 7 e l'8 dicembre a Giovinazzo
Natale al Centro: tutto il programma di eventi dal 6 dicembre al 6 gennaio
6 dicembre 2025 Natale al Centro: tutto il programma di eventi dal 6 dicembre al 6 gennaio
Maltempo, le FOTO degli allagamenti nelle campagne di Giovinazzo
6 dicembre 2025 Maltempo, le FOTO degli allagamenti nelle campagne di Giovinazzo
AFP Giovinazzo, arriva Colamaria con il Monza
6 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, arriva Colamaria con il Monza
Inadempienze nell'affitto: botta e risposta tra PD e Forza Italia Giovinazzo
6 dicembre 2025 Inadempienze nell'affitto: botta e risposta tra PD e Forza Italia Giovinazzo
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.