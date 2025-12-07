Incendio e ferito nello specchio di cala Porto, ma è una esercitazione

Un incendio divampato su un peschereccio, il, col soccorso ad un uomo. È lo scenario simulato in un'attività addestrativa organizzata nel porto di Giovinazzo con lo scopo di garantire il costante mantenimento in assetto di un ottimale livello di operatività in caso di potenziali eventi di emergenza.Venerdì mattina, laha coordinato le operazioni di soccorso coinvolgendo le altre forze. I militari dell', scattato l'allarme, hanno subito messo in atto le misure previste dal piano antincendio: raggiunta l'unità da diporto che simulava il rogo, attraccata ad un pontile, mentre ihanno iniziato le operazioni di spegnimento, gli operatori delhanno raggiunto il luogo per le prime cure simulate e il successivo trasporto in banchina.Tra sirene, potenti getti d'acqua dalle manichette antincendio e fumogeni, l'esercitazione in porto, sotto gli occhi di numerosi curiosi, ha fatto registrare il proficuo lavoro svolto in sinergia tra le varie forze in un'esercitazione, coordinata dalla, che viene svolta a cadenza semestrale, in ossequio ad una norma del codice della navigazione che individua nel comandante del porto la figura responsabile dell'adozione delle misure per fronteggiare le situazioni di emergenza.«La simulazione - le parole dei soccorritori - si è conclusa con esito positivo». Insomma, tutto ha funzionato alla perfezione. Merito della sinergia tra le varie forze «perché queste prove servono a sperimentare i vari sincronismi e ad essere sempre operativi». Per ogni emergenza in mare è attivo 24 ore su 24 il numero