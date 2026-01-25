Incendio distrugge quattro auto: il rogo parte da una, poi l'effetto domino

Un incendio nel cuore della notte appena trascorsa: colpita un'auto, le fiamme ne avvolgono altre tre. È di quattro veicoli il bilancio dei mezzi coinvolti nel violento rogo divampato a Giovinazzo in via Verdi. Sul posto, scattato l'allarme, sono intervenuti ie i, al lavoro per far piena luce sull'atto in sé.Erano circa le ore 02.15, quando nella ex prima traversa di via Toselli, ad angolo con via Buozzi, una prima fiammata è partita molto probabilmente da una, per poi propagarsi alle altre vetture parcheggiate nelle immediate vicinanze: due sono state distrutte, un'altra è rimasta danneggiata. L'incendio, infatti, si è poi rapidamente propagato anche ad una, ad unae, infine, ad una, svegliando di soprassalto numerosi abitanti della zona.Sul luogo, dopo le telefonate al centralino del, sono accorsi idelper domare le fiamme e per mettere in sicurezza l'isolato, evitando ulteriori conseguenze agli altri veicoli parcheggiati e alle facciate delle palazzine. Il sopralluogo, al termine delle operazioni di bonifica, è stato effettuato alla presenza dei. Il personale delnon si è espresso sulla natura dell'accaduto: nessuna pista è stata esclusa, compresa quella dolosa.Al momento, dunque, non sono ancora chiare le origini del rogo. Le indagini sono adesso in mano ai militari dellacittadina, chiamati a fare chiarezza sul misterioso caso incendiario. Gli investigatori, dopo aver sentito i proprietari delle auto coinvolte, proveranno a cercare testimonianze e telecamere attive in zona.