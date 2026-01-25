Le auto incendiate in via Verdi
Le auto incendiate in via Verdi
Cronaca

Incendio distrugge quattro auto: il rogo parte da una, poi l'effetto domino

Intervento dei Vigili del Fuoco in via Verdi. Secondo i primi accertamenti le fiamme sarebbero partite da una Smart Fortwo

Giovinazzo - domenica 25 gennaio 2026 9.11
Un incendio nel cuore della notte appena trascorsa: colpita un'auto, le fiamme ne avvolgono altre tre. È di quattro veicoli il bilancio dei mezzi coinvolti nel violento rogo divampato a Giovinazzo in via Verdi. Sul posto, scattato l'allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, al lavoro per far piena luce sull'atto in sé.

Erano circa le ore 02.15, quando nella ex prima traversa di via Toselli, ad angolo con via Buozzi, una prima fiammata è partita molto probabilmente da una Smart Fortwo, per poi propagarsi alle altre vetture parcheggiate nelle immediate vicinanze: due sono state distrutte, un'altra è rimasta danneggiata. L'incendio, infatti, si è poi rapidamente propagato anche ad una Hyundai Getz, ad una Fiat Punto e, infine, ad una Fiat Panda, svegliando di soprassalto numerosi abitanti della zona.

Sul luogo, dopo le telefonate al centralino del 112, sono accorsi i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Molfetta per domare le fiamme e per mettere in sicurezza l'isolato, evitando ulteriori conseguenze agli altri veicoli parcheggiati e alle facciate delle palazzine. Il sopralluogo, al termine delle operazioni di bonifica, è stato effettuato alla presenza dei Carabinieri. Il personale del 115 non si è espresso sulla natura dell'accaduto: nessuna pista è stata esclusa, compresa quella dolosa.

Al momento, dunque, non sono ancora chiare le origini del rogo. Le indagini sono adesso in mano ai militari della Stazione cittadina, chiamati a fare chiarezza sul misterioso caso incendiario. Gli investigatori, dopo aver sentito i proprietari delle auto coinvolte, proveranno a cercare testimonianze e telecamere attive in zona.
  • Incendi Giovinazzo
AFP Giovinazzo, non si ferma il cammino europeo
25 gennaio 2026 AFP Giovinazzo, non si ferma il cammino europeo
Giorgio Politi è il nuovo segretario di Sinistra Italiana Giovinazzo
25 gennaio 2026 Giorgio Politi è il nuovo segretario di Sinistra Italiana Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Auto in fiamme in via Fossato, agenti della Polizia Locale domano il rogo Auto in fiamme in via Fossato, agenti della Polizia Locale domano il rogo Una Ford Mondeo ha preso fuoco: l'equipaggio di una pattuglia del corpo con l'estintore ha evitato guai peggiori
Tragedia nelle campagne di Giovinazzo: 92enne morta dopo un incendio in casa Tragedia nelle campagne di Giovinazzo: 92enne morta dopo un incendio in casa L'episodio in contrada Zurlo. La vittima si trovava nella propria abitazione, il rogo causato dal malfunzionamento di un climatizzatore
Incendio e ferito nello specchio di cala Porto, ma è una esercitazione Incendio e ferito nello specchio di cala Porto, ma è una esercitazione L'attività, organizzata dall'Ufficio Locale Marittimo, ha visto coinvolti anche i Vigili del Fuoco e il Sermolfetta
Serata di fuoco a Giovinazzo, un furgone colpito dalle fiamme Serata di fuoco a Giovinazzo, un furgone colpito dalle fiamme L'episodio, ieri sera alle ore 23.40, in via Molfetta. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco
Ancora fumo dai capannoni in fiamme giorni fa: la denuncia di PVA - VIDEO Politica Ancora fumo dai capannoni in fiamme giorni fa: la denuncia di PVA - VIDEO Dal gruppo di opposizione: «Ciò che documentiamo è inquietante»
Odore acre di fumo a sera, il sindaco di Giovinazzo spiega Odore acre di fumo a sera, il sindaco di Giovinazzo spiega Sollecito: «Riconducibile a capannoni andati in fumo qualche giorno fa»
Fumo denso e fiamme alte a Giovinazzo: esteso incendio in tre capannoni Fumo denso e fiamme alte a Giovinazzo: esteso incendio in tre capannoni Il rogo si è sviluppato ieri pomeriggio: all'interno bancali, materiali edili e legnosi. Sul posto i Vigili del Fuoco
Rogo piazzetta Iacobellis, PVA: «Condividiamo parole sindaco, ma...» Politica Rogo piazzetta Iacobellis, PVA: «Condividiamo parole sindaco, ma...» Un post della civica di opposizione per sottolineare alcuni aspetti
Domenica con venti meridionali e possibili piogge su Giovinazzo
25 gennaio 2026 Domenica con venti meridionali e possibili piogge su Giovinazzo
AFP Giovinazzo al ritorno dei quarti di coppa
24 gennaio 2026 AFP Giovinazzo al ritorno dei quarti di coppa
Prevenire allontanamento dei minori: presentato nuovo programma dell’ATS di Molfetta-Giovinazzo
24 gennaio 2026 Prevenire allontanamento dei minori: presentato nuovo programma dell’ATS di Molfetta-Giovinazzo
Il Defender Giovinazzo C5 attende il Benevento. Menini: «Abbiamo fame»
24 gennaio 2026 Il Defender Giovinazzo C5 attende il Benevento. Menini: «Abbiamo fame»
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 24 al 30 gennaio
24 gennaio 2026 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 24 al 30 gennaio
Linea adriatica, dal pomeriggio riprende regolare la circolazione ferroviaria da e per Giovinazzo
23 gennaio 2026 Linea adriatica, dal pomeriggio riprende regolare la circolazione ferroviaria da e per Giovinazzo
Polizia Locale Giovinazzo, il report delle attività del 2025
23 gennaio 2026 Polizia Locale Giovinazzo, il report delle attività del 2025
Lavori all'intersezione tra le provinciali Bitonto-Molfetta e Terlizzi-Giovinazzo
23 gennaio 2026 Lavori all'intersezione tra le provinciali Bitonto-Molfetta e Terlizzi-Giovinazzo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.