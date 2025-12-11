Incendio in campagna: 90enne trovata morta in casa

Una tragedia si è consumata nelle scorse ore nell'agro di Giovinazzo,dove una donna diè rimasta uccisa in un incendio divampato nella sua casa di campagna. A lanciare l'allarme sarebbe stata una vicina che non l'ha vista come faceva tutte le mattine.Sul posto sono giunti i sanitari delpoiché dall'abitazione dell'anziana donna proveniva fumo. La macabra scoperta all'interno, con la 90enne riversa senza vita. Secondo una primissima ricostruzione il rogo si sarebbe sviluppato da un climatizzatore al piano terra dell'abitazione. I Carabinieri faranno chiarezza nelle prossime ore sull'accaduto.Seguiranno aggiornamenti anche sulle nostre pagine.