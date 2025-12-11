Cronaca
Incendio in campagna: 90enne trovata morta in casa
Sul posto Vigili del Fuoco e personale del Servizio 118
Giovinazzo - giovedì 11 dicembre 2025 10.19
Una tragedia si è consumata nelle scorse ore nell'agro di Giovinazzo, in strada vicinale Cola Olidda, dove una donna di 90 anni è rimasta uccisa in un incendio divampato nella sua casa di campagna. A lanciare l'allarme sarebbe stata una vicina che non l'ha vista come faceva tutte le mattine.
Sul posto sono giunti i sanitari del Servizio 118 e i Vigili del Fuoco del Nucleo Investigativo poiché dall'abitazione dell'anziana donna proveniva fumo. La macabra scoperta all'interno, con la 90enne riversa senza vita. Secondo una primissima ricostruzione il rogo si sarebbe sviluppato da un climatizzatore al piano terra dell'abitazione. I Carabinieri faranno chiarezza nelle prossime ore sull'accaduto.
Seguiranno aggiornamenti anche sulle nostre pagine.
