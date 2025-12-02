L'incendio avvenuto in via Molfetta
L'incendio avvenuto in via Molfetta
Cronaca

Serata di fuoco a Giovinazzo, un furgone colpito dalle fiamme

L'episodio, ieri sera alle ore 23.40, in via Molfetta. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco

Giovinazzo - martedì 2 dicembre 2025 10.07
Un furgone carico di attrezzi da lavoro è stato colpito dalle fiamme nella tarda serata di ieri a Giovinazzo. Sul posto è stato necessario l'arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare l'incendio e poi a mettere in sicurezza l'area, e dei Carabinieri, intervenuti per ulteriori accertamenti e per le successive indagini.

I fatti risalgono alle ore 23.40 di ieri, quando per cause tuttora in fase d'accertamento, il fuoco ha incenerito parte della cabina e il vano motore di un Ford Talento carico di attrezzi da lavoro senza intaccare gli altri veicoli presenti lungo la strada. Il mezzo era parcheggiato lungo via Molfetta, ad angolo con via Cattaro, dove, dopo l'allarme lanciato al numero unico di emergenza 112, in pochissimi minuti è sopraggiunta una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Molfetta.

I caschi rossi sono riusciti a spegnere le fiamme in breve tempo e hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, mentre la natura dell'incendio, che ha causato danni soprattutto alla parte anteriore del veicolo commerciale, sono in via di definizione. Non sono ancora noti ulteriori dettagli della vicenda, né quali siano state le cause del rogo. Per saperne di più, bisognerà attendere gli sviluppi delle indagini affidate ai Carabinieri, anche questi intervenuti sul posto per i rilievi del caso.

L'attività investigativa, in queste ore, è nelle mani dei militari della Stazione di Giovinazzo, intenti a recuperare i filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti in via Molfetta e nelle traverse vicine. Si proverà, molto probabilmente, a cercare qualche dettaglio in più dagli occhi elettronici installati in zona.
  • Incendi Giovinazzo
Città Metropolitana di Bari prima al Sud Italia per qualità della vita
2 dicembre 2025 Città Metropolitana di Bari prima al Sud Italia per qualità della vita
Stelle di Natale AIL, nel ponte dell'Immacolata tornano a Giovinazzo i banchetti
2 dicembre 2025 Stelle di Natale AIL, nel ponte dell'Immacolata tornano a Giovinazzo i banchetti
Altri contenuti a tema
Ancora fumo dai capannoni in fiamme giorni fa: la denuncia di PVA - VIDEO Politica Ancora fumo dai capannoni in fiamme giorni fa: la denuncia di PVA - VIDEO Dal gruppo di opposizione: «Ciò che documentiamo è inquietante»
Odore acre di fumo a sera, il sindaco di Giovinazzo spiega Odore acre di fumo a sera, il sindaco di Giovinazzo spiega Sollecito: «Riconducibile a capannoni andati in fumo qualche giorno fa»
Fumo denso e fiamme alte a Giovinazzo: esteso incendio in tre capannoni Fumo denso e fiamme alte a Giovinazzo: esteso incendio in tre capannoni Il rogo si è sviluppato ieri pomeriggio: all'interno bancali, materiali edili e legnosi. Sul posto i Vigili del Fuoco
Rogo piazzetta Iacobellis, PVA: «Condividiamo parole sindaco, ma...» Politica Rogo piazzetta Iacobellis, PVA: «Condividiamo parole sindaco, ma...» Un post della civica di opposizione per sottolineare alcuni aspetti
Fiamme in piazzetta Iacobellis: distrutta l’area giochi per bambini Fiamme in piazzetta Iacobellis: distrutta l’area giochi per bambini Il rogo divampato nella notte: distrutte le strutture ricreative. Le telecamere hanno immortalato tre giovanissimi
Prevenzione incendi, l’ordinanza del sindaco di Giovinazzo Attualità Prevenzione incendi, l’ordinanza del sindaco di Giovinazzo Sanzioni severe per i trasgressori
In fiamme un ripetitore della telefonia tra Giovinazzo e Bitonto In fiamme un ripetitore della telefonia tra Giovinazzo e Bitonto I Vigili del Fuoco hanno domato l'incendio che ha distrutto anche un nido di pappagalli: per molti non c'è stato scampo
Incendio in piena notte, danneggiate due auto a Sant'Eustachio Incendio in piena notte, danneggiate due auto a Sant'Eustachio L'episodio nel corso della notte fra domenica e lunedì. Sul posto, con i Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri
Italo Balbo e le crociere atlantiche, una conferenza dell'Associazione Arma Aeronautica
2 dicembre 2025 Italo Balbo e le crociere atlantiche, una conferenza dell'Associazione Arma Aeronautica
Esclusiva: elezioni regionali, la nostra intervista al sindaco di Giovinazzo
1 dicembre 2025 Esclusiva: elezioni regionali, la nostra intervista al sindaco di Giovinazzo
Grande successo a Giovinazzo per “Bike per Tutti - Festa del Ciclismo Pugliese”
1 dicembre 2025 Grande successo a Giovinazzo per “Bike per Tutti - Festa del Ciclismo Pugliese”
Il ricordo della prof.ssa Camporeale tra musica, parole e tante emozioni
1 dicembre 2025 Il ricordo della prof.ssa Camporeale tra musica, parole e tante emozioni
Olio, Coldiretti Puglia: «Annata straordinaria»
1 dicembre 2025 Olio, Coldiretti Puglia: «Annata straordinaria»
AFP Giovinazzo, trionfo al cardiopalmo
30 novembre 2025 AFP Giovinazzo, trionfo al cardiopalmo
Defender Giovinazzo C5, con il Canicattì una sconfitta immeritata
30 novembre 2025 Defender Giovinazzo C5, con il Canicattì una sconfitta immeritata
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 30 novembre al 5 dicembre
30 novembre 2025 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 30 novembre al 5 dicembre
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.