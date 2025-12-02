Serata di fuoco a Giovinazzo, un furgone colpito dalle fiamme

Un furgone carico di attrezzi da lavoro è stato colpito dalle fiamme nella tarda serata di ieri a Giovinazzo. Sul posto è stato necessario l'arrivo dei, che hanno provveduto a domare l'incendio e poi a mettere in sicurezza l'area, e dei, intervenuti per ulteriori accertamenti e per le successive indagini.I fatti risalgono alle ore 23.40 di ieri, quando per cause tuttora in fase d'accertamento, il fuoco ha incenerito parte della cabina e il vano motore di uncarico di attrezzi da lavoro senza intaccare gli altri veicoli presenti lungo la strada. Il mezzo era parcheggiato lungo via Molfetta, ad angolo con via Cattaro, dove, dopo l'allarme lanciato al numero unico di emergenza, in pochissimi minuti è sopraggiunta una squadra deidelI caschi rossi sono riusciti a spegnere le fiamme in breve tempo e hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, mentre la natura dell'incendio, che ha causato danni soprattutto alla parte anteriore del veicolo commerciale, sono in via di definizione. Non sono ancora noti ulteriori dettagli della vicenda, né quali siano state le cause del rogo. Per saperne di più, bisognerà attendere gli sviluppi delle indagini affidate ai, anche questi intervenuti sul posto per i rilievi del caso.L'attività investigativa, in queste ore, è nelle mani dei militari della, intenti a recuperare i filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti in via Molfetta e nelle traverse vicine. Si proverà, molto probabilmente, a cercare qualche dettaglio in più dagli occhi elettronici installati in zona.