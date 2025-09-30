Ancora fumo dai capannoni in fiamme giorni fa: la denuncia di PVA - VIDEO

«La crescente preoccupazione dei nostri concittadini per l'aria irrespirabile e le "deboli" e "tardive" giustificazioni del Sindaco ci hanno indotti a monitorare le nostre campagne. Quello che abbiamo scoperto e che documentiamo in questo video è davvero inquietante!Il terreno adiacentee -una vasta area di centinaia di metri quadri con materiali non meglio precisati-generando tutt'attorno aria irrespirabile!».Così il gruppo diha attaccato il primo cittadino, Michele Sollecito, all'indomani delle sue nuove dichiarazioni sulle emissioni odorigene percepite soprattutto a sera in alcuni quartieri giovinazzesi.«Come si fa a non intervenire in una situazione così preoccupante - è l'interrogativo rivolto agli amministratori - ? È ora che il Sindaco prenda provvedimenti concreti e immediati per:Non si può aspettare passivamente l'esito delle analisi per prendere provvedimenti - affondano il colpo da PVA -: nell'area lavorano decine di agricoltori che respirano continuamente quei fumi. La stessa popolazione di Giovinazzo lamenta il fastidio di quegli olezzi spinti dai venti, che diventano insopportabili soprattutto nelle ore serali. Voler evitare, nel dubbio, allarmismi inutili e continuare a tenere tutto nascosto sotto il tappeto potrebbe rivelarsi pericoloso e controproducente: è bene che i Giovinazzesi conoscano la verità!», chiosano da PVA.