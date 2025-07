Rogo piazzetta Iacobellis, PVA: «Condividiamo parole sindaco, ma...»

«Condividiamo il post del Sindaco ( qui l'articolo ), ma crediamo sia importante aggiungere una riflessione».Inizia così un post didopo l'incendio provocato da ragazzi che ha bruciato i giochi per bimbe e bimbi in. Un episodio che ha sconvolto la cittadinanza e soprattutto le famiglie giovinazzesi che in quel luogo, voluto dalle amministrazioni Depalma e Sollecito, vedevano un punto di ritrovo per genitori, nonni e piccoli.«Questo episodio - è la sottolineatura di PVA - ci interroga come comunità. Sono nostri figli e la responsabilità è collettiva. Che esempio stiamo dando? Il rispetto verso il bene comune deve essere di tutti e il rigore chiesto giustamente in quest'occasione deve essere utilizzato anche in altri momenti. Sempre. Servono regole, controlli, responsabilità. Per tutti».Le indagini andranno avanti, il video dovrebbe aiutare i Carabinieri a trovare i responsabili. Ma i partiti politici stanno avviando una riflessione che cerca l'origine di alcuni comportamenti.