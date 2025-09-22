4 foto Fumo denso e fiamme alte a Giovinazzo: esteso incendio in tre capannoni

Fumo nero, alto e denso, che si è sprigionato nell'aria e fiamme alte all'interno di tre capannoni a Giovinazzo che hanno divorato bancali, materiali legnosi, edili ed interi edifici. Un pauroso rogo si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri all'interno di un'area privata sull'arteria 107, la strada provinciale che conduce a Terlizzi.L'allarme è scattato intorno alle ore 16.30 di ieri, «per un incendio di vegetazione all'estrema periferia di Giovinazzo», hanno detto i, ma arrivata in poco tempo sul posto la squadra in forza alha constatato che «la situazione era ben diversa». I caschi rossi, infatti, hanno trovato «di cui due parzialmente crollati contenenti per lo più dei bancali e materiali legnosi, mentre il terzo, il più grande, conteneva materiali edili»., superata una prima difficoltà oggettiva causata dalla presenza di alcuni «cancelli chiusi e altri parzialmente murati», hanno detto ancora, hanno impegnato tutte le risorse nel capannone più grande, quello che conteneva materiali edili. In supporto è ben presto intervenuta un'altra squadra direttamente dale pure l', un mezzo in dotazione dotato di un grande serbatoio d'acqua per rifornire le autopompe già al lavoro.In seguito, nella serata, è dovuto intervenire pure il mezzo speciale per ricaricare le bombole di aria degli uomini del. «Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 02.00». Per fortuna, non sono registrati danni a persone, mentre le cause dell'incendio, che ha interessato tre capannoni, sono in corso di accertamento.