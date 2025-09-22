L'intervento dei Vigili del Fuoco
L'intervento dei Vigili del Fuoco
Cronaca

Fumo denso e fiamme alte a Giovinazzo: esteso incendio in tre capannoni

Il rogo si è sviluppato ieri pomeriggio: all'interno bancali, materiali edili e legnosi. Sul posto i Vigili del Fuoco

Giovinazzo - lunedì 22 settembre 2025 10.03
Fumo nero, alto e denso, che si è sprigionato nell'aria e fiamme alte all'interno di tre capannoni a Giovinazzo che hanno divorato bancali, materiali legnosi, edili ed interi edifici. Un pauroso rogo si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri all'interno di un'area privata sull'arteria 107, la strada provinciale che conduce a Terlizzi.

L'allarme è scattato intorno alle ore 16.30 di ieri, «per un incendio di vegetazione all'estrema periferia di Giovinazzo», hanno detto i Vigili del Fuoco, ma arrivata in poco tempo sul posto la squadra in forza al Distaccamento di Molfetta ha constatato che «la situazione era ben diversa». I caschi rossi, infatti, hanno trovato «tre capannoni in fiamme di cui due parzialmente crollati contenenti per lo più dei bancali e materiali legnosi, mentre il terzo, il più grande, conteneva materiali edili».
I Vigili del Fuoco, superata una prima difficoltà oggettiva causata dalla presenza di alcuni «cancelli chiusi e altri parzialmente murati», hanno detto ancora, hanno impegnato tutte le risorse nel capannone più grande, quello che conteneva materiali edili. In supporto è ben presto intervenuta un'altra squadra direttamente dal Comando Provinciale di Bari e pure l'autobotte chilolitrica, un mezzo in dotazione dotato di un grande serbatoio d'acqua per rifornire le autopompe già al lavoro.

In seguito, nella serata, è dovuto intervenire pure il mezzo speciale per ricaricare le bombole di aria degli uomini del 115. «Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 02.00». Per fortuna, non sono registrati danni a persone, mentre le cause dell'incendio, che ha interessato tre capannoni, sono in corso di accertamento.
