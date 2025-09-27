Capannoni in fiamme
Capannoni in fiamme
Cronaca

Odore acre di fumo a sera, il sindaco di Giovinazzo spiega

Sollecito: «Riconducibili a capannoni andati in fumo qualche giorno fa»

Giovinazzo - sabato 27 settembre 2025
«In tanti mi state scrivendo per il problema delle emissioni odorigene degli ultimi giorni. Dai controlli fatti da Polizia Locale e dopo un confronto avuto con le Guardie Campestri il tutto sarebbe riconducibile ai capannoni andati in fumo qualche giorno fa sulla strada provinciale 107 che conduce a Terlizzi, in località Pezzata San Nicola».

Così il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, è intervenuto ieri, 26 settembre, sulla questione del cattivo odore che pervade soprattutto a sera i quartieri Sant'Agostino ed Immacolata.

«Stiamo anche attenzionando località "La Vallata" - ha specificato Sollecito - dove in passato si sono verificati episodi di combustione di pneumatici. Siamo al lavoro per porre rimedio, ho già avuto un confronto verbale con Arpa Puglia per coinvolgere il Centro Regionale Aria (CRA) per monitorare con idonea strumentazione la nostra aria. Chiedo inoltre - ha concluso il primo cittadino di Giovinazzo - di porre la massima attenzione a tutti nel segnalare alla Polizia Locale o alle Guardie Campestri eventuali roghi in corso o resti di combustione che possono aiutarci a controllare meglio il territorio».
  • Incendi Giovinazzo
  • Michele Sollecito
  • Roghi rifiuti Giovinazzo
