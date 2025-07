Il regista giovinazzese Andrea Defronzo premiato dal sindaco di Bari per "Il Silenzio Dopo"

Il 6 agosto del 2005 il volo Tuninter 1153, un ATR 72 partito da Bari in direzione Djerba, in Tunisia, effettuò un ammaraggio di emergenza nelle acque vicino Palermo. Nell'incidenteIl sindacoe l'assessore comunale alla Conoscenza Vito Lacoppola sono intervenuti alla cerimonia di premiazione del concorso artisticopromosso nell'ambito delle celebrazioni per il ventennale deldall'omonima associazione in favore degli studenti baresi.L'iniziativa rivolte alle scuole superiori, patrocinata da Città di Bari, Regione Puglia e Aeroporti di Puglia, è stata ideata per stimolare una riflessione sul valore della responsabilità individuale, dell'educazione civica e delle buone prassi attraverso l'espressione artistica.La motivazione della giuria per il premio a Defronzo«La regia di questo corto tiene lo spettatore muto, incollato allo schermo, l'aeroplanino in mano al protagonista richiama quell'aereo trattato un po' come un giocattolino.La riflessione continua, scandita in sottofondo da un tocco come di orologio, sottolinea il tempo che passa.La presenza della stele imponente che richiama alla tragedia e ferma tutto, ferma il volo del giocattolo come si è fermato quello dell'aereo vero ha scosso e commosso la giuria».Il concorso ha riscosso grande interesse e stimolato la creatività dei giovani partecipanti (che hanno prodotto opera di arte visiva e cortometraggi), e per la giuria non è stato facile individuare i vincitori. Il 26 luglio sarà allestita la mostra di tutti gli elaborati, mentre il 6 agosto, nel ventennale del disastro, sarà organizzato un momento di ricordo presso la stele dedicata alle vittime della tragedia nel parco di Punta Perotti".