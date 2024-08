Il giovinazzese Andrea Defronzo vince il premio Miglior Corto Studenti Pugliesi 2024

Il giovane regista giovinazzese,ha vinto ilaluna manifestazione cinematografica che si tiene all'ExpostModerno, a Bari, in cui vengono selezionati i migliori cortometraggi di studenti e professionisti.Defronzo era in gara nella sezione dedicata agli studenti pugliesi con un cortometraggio davvero particolare: "Listen" nasce da un'esercitazione del docente Alessandro Piva proposta agli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bari che consisteva nel cercare di raccontare una storia senza l'uso della parola, in tre minuti e usando un parco come unica location. Una sfida davvero impegnativa per stimolare la creatività.Il giovane regista ha deciso di utilizzare la LIS (Lingua dei Segni Italiana) per riuscire a creare una breve storia che non richieda l'utilizzo della voce. Il cortometraggio infatti, o esperimento sonoro, come Andrea lo ha definito, è stato scritto, diretto e montato in sole ventiquattro ore ed stata insegnata la LIS dallo stesso Andrea a Francesco Donnarumma, l'attore protagonista.La giuria del Cortocircuiti Short Film Festival da Alex Loprieno, Luca Desiderato e Vito Palmieri ha deciso di premiare il cortometraggio dando questa motivazione: «Un racconto potente e conciso, racchiuso in pochi minuti. Il regista dimostra una ottima capacità di condensare emozioni e significati in una narrazione fluida e coinvolgente. L'attenta cura del sound design e la scelta delle inquadrature sono al servizio di una storia ben costruita, semplice ma potente, che ci tocca nel profondo».