Andrea Defronzo presenta a Giovinazzo il suo libro "Senza pensarci troppo"

Sarà presentato sabato 12 aprile, il libro "Senza pensarci troppo" (Bookabook) diinfermiere giovinazzese che per lavoro risiede al nord. L'appuntamento è fissato per le ore 19.00 in sala San Felice, nel cuore del borgo antico.Con lui ci saranno il sindaco Michele Sollecito e l'assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli, che porteranno i saluti istituzionali ed un loro personalissimo pensiero sul libro scritto dall'autore classe 1996. Modererà la presentazione e dialogherà con Andrea Defronzo il giornalista di Viva Network, Gianluca Battista.Può la voce di qualcuno che non c'è più raggiungerci un'ultima volta? Lo sa bene Stefano, un adolescente che sta per terminare il liceo e dare inizio alla propria vita da adulto, chiamato a fare i conti con la mancanza per antonomasia: quella del lutto. Un diario, degli oggetti in apparenza casuali e una chiave sono il lascito di nonna Elisa per suo nipote, briciole per provare a mostrargli un cammino. "Senza pensarci troppo" racconta di un tempo perduto, dimostrando come l'amore di chi non è più con noi possa manifestarsi in modi inaspettati, cercando di toccarci ancora una volta e lasciarci un ultimo insegnamento.Andrea Defronzo nasce a Bari nel 1996 e vive a La Spezia. Negli anni ha viaggiato molto per lavoro e per passione, ma è stata la sua esperienza come infermiere a Padova durante il periodo pandemico ad aver profondamente influenzato la sua scrittura, con cui cerca di raccontare la complessità emotiva che si cela dietro la quotidianità.