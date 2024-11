Il giovinazzese Andrea Defronzo alla conquista di New York

Il giovinazzeseha vinto a New York ilcon il suo "Foodage".Per Defronzo, talento cristallino, allievo del regista Alessandro Piva, si è trattato di un trionfo autentico, poiché è riuscito non solo a far breccia nella Giuria tecnica, di per sé già un risultato straordinario, ma anche quella popolare, composta dal pubblico presente in sala nella Casa Italiana Zerilli Marimò della New York University.La presidente della Giuria tecnica, Jacqueline Greaves, come sottolineato da diverse testate pugliesi, ha rimarcao la capacità di Defronzo di creare empatia, utilizzando sapientemente la telecamera. Attraverso le sue immagini le millenarie tradizioni italiane legate al cibo ed alla dieta sono apparse come un unicum con il patrimonio culturale di una intera nazione. Ed è quanto di più importante possa esserci nell'esportare una immagine di qualità del Bel Paese.A lui è andata anche una Menzione d'Onore che rappresenta una ulteriore spinta per continuare nel suo eccellente percorso. Molte le personalità presenti tra cui il Console italiano, Cesare Bieller, e il giornalista Claudio Pagliara, Direttore dell'Ufficio di Corrispondenza della RAI per gli Stati Uniti.