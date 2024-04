La passione per il cinema di Andrea Defronzo

La passione per il cinema pervade la vita di, per gli amici Andrew, ventiquattrenne giovane sceneggiatore e regista di Giovinazzo. La passione per l'audiovisivo si presenta sin dalla tenera età e lo conduce per mano ad appassionarsi di film, ne guarda tanti finché arriva la decisione di studiare cinema da autodidatta sviluppando una sua visione del cinema e un immaginario di storie che gli piacerebbe vedere realizzate sul grande e piccolo schermo. Dopo il liceo, Andrea Defronzo ha studiato cinema a Milano con il celebre critico cinematografico Gianni Canova. Il giovane sceneggiatore e regista si è raccontato a GiovinazzoViva.«Il modo di Gianni Canova di raccontare Hitchcock- ci ha detto Andrea Defronzo- mi ha conquistato, tant'è che ho recuperato la sua filmografia pari a circa sessanta film tra cui i classici come "Psycho" e "La finestra sul cortile" che già conoscevo, ma che ho riguardato con un occhio più critico e allenato. Durante l'anno del covid ho capito che se fossi rimasto a Milano mi sarei spento, finendo per assomigliare a tutti quelli che vanno nelle grandi città per cercare fortuna e si trovano a fare compromessi ignobili pur di entrare nel circuito. Tutt'altro che cinema, tutt'altro che arte. Ho deciso di tornare a casa, qui a Giovinazzo. Ho frequentato a Bari un'Accademia di regia e sceneggiatura con i docenti Angelo Longoni, Stefano Reali e Alfredo Mazzara; poi un ITS-Istituto Tecnico Superiore di audiovisivo a Lecce, in cui mi sono specializzato nel settore del montaggio e della produzione video, diplomandomi con la valutazione finale di 100/100.Sempre a Lecce ho lavorato su qualche set come assistente di produzione con la "Scirocco Films s.r.l." di Alessandro Valenti e Angelo Laudisa, principalmente sviluppando cortometraggi e serie tv che sono tutt'ora in produzione. Attualmente, sono iscritto all'Accademia di Belle Arti di Bari, indirizzo cinema, fotografia e audiovisivo: sentivo l'esigenza di una stabilità dopo questi anni rapaci di spostamenti vari e vorrei finalmente laurearmi per non precludermi anche la possibilità d'insegnare cinema a giovani appassionati come me - ha così affermato Andrea Defronzo - Non lo vedrei come un fallimento, anzi.Il rapporto che s'instaura tra i docenti le nuove generazioni è essenziale. Ad esempio in questi ultimi mesi il mio docente di regia Alessandro Piva e la mia professoressa di scrittura creativa Mariangela Barbanente, sono stati di grande aiuto nell'alimentare il mio estro e mi sento davvero di ringraziarli: non è affatto scontato incontrare degli insegnanti che non tarpino le ali agli studenti ma che al contrario, li educhino a volare».Proprio in virtù delle interessanti occasioni formative svoltesi in campo cinematografico, Andrea Defronzo ci ha raccontato di un'esperienza che porterà nel cuore vista la grande emozione che gli ha trasmesso. «La masterclass "Il Territorio delle idee" a cura di Silvia Napolitano, a cui ho partecipato nell'ambito del Bif&st 2024, è stata un'esperienza che mi porterò nel cuore. Il laboratorio si focalizzava sulla primissima fase dell'elaborazione di una storia: l'idea. Dove cercarla? Come riconoscerla? Che cosa fare dopo averla trovata? Le parole navigate e lo sguardo audace di Silvia mi hanno aiutato a tirar fuori un'idea semplice ma originale e spero che vedrà presto la luce, intanto la ringrazio per averci creduto. Questo è l'ennesimo mattoncino da aggiungere agli altri, sperando che alla fine il castello che ho in mente di costruire, abbia fondamenta solide su cui erigersi».I nostri "in bocca al lupo" ad Andrea Defronzo, con l'augurio che possa costruire il suo castello vista la dedizione e l'impegno che rivolge nella sua formazione personale e professionale.