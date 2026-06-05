Franco Cardini
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Eventi e cultura

All'Odeion di Giovinazzo "Francesco e Madonna povertà: un amore rivoluzionario"

Appuntamento fissato per sabato 6 giugno con un ospite d'eccezione

Giovinazzo - venerdì 5 giugno 2026 Comunicato Stampa
A ottocento anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, il Lions Club Molfetta (presidente prof.ssa Vincenza Verriello), con il contributo di numerosi Lions Club del territorio, promuove l'incontro culturale "Francesco e Madonna Povertà: un amore 'rivoluzionario'", in programma sabato 6 giugno 2026 alle 19 presso il Teatro Odeion di Giovinazzo.

Relatore dell'evento sarà Franco Cardini, tra i più autorevoli studiosi del Medioevo, professore emerito di Storia Medievale presso le Università di Firenze e Bari. A dialogare con lui sarà Marino Pagano, giornalista e docente, studioso di formazione medievistica, in un confronto dedicato alla figura del santo di Assisi e alla sua eredità spirituale, culturale e storica.

L'incontro intende offrire una riflessione sul significato della "povertà" nell'esperienza francescana, non come semplice rinuncia ai beni materiali, ma come scelta di vita, ricerca di libertà interiore e rapporto autentico con il prossimo. Attraverso il racconto storico e l'analisi delle fonti, Cardini guiderà il pubblico alla scoperta di uno degli aspetti più significativi della vicenda umana e religiosa di Francesco, mettendone in luce la capacità di parlare ancora al nostro tempo.

Il titolo dell'iniziativa richiama il celebre legame tra Francesco e "Madonna Povertà", immagine centrale nella tradizione francescana e simbolo di una visione del mondo fondata sull'essenzialità, sulla fraternità e sulla relazione con il creato. Temi che continuano a suscitare interesse non soltanto in ambito religioso, ma anche storico, filosofico e sociale.

L'appuntamento si inserisce nell'impegno del Lions club Molfetta per la promozione della cultura e del dialogo, offrendo alla comunità un'occasione di approfondimento affidata alla competenza di uno dei maggiori storici italiani.
La serata sarà, quindi, un'occasione per ripercorrere, attraverso la voce di uno dei più importanti interpreti della storia medievale, la vicenda di Francesco d'Assisi e il significato che il suo insegnamento continua ad assumere nella coscienza culturale europea.
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