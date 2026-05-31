Processione Madonna delle Grazie: il nuovo itinerario completo

via Marina,

Attesissima, questa sera si svolgerà la processione del simulacro della Madonna delle Grazie, a conclusione di un intenso mese mariano, vissuto con grande fede dalla comunità parrocchiale della Concattedrale di Santa Maria Assunta.L'Associazione Maria SS delle Grazie, in accordo con padre Francesco Depalo e padre Pasquale Rago, ha previsto qualche lieve ma significativo cambiamento nel programma odierno. Questa sera, domenica 31 maggio,. Al termine, partirà la processione, ma a causa dei lavori al basolato di piazza Duomo, seguirà questo itinerario:Alle ore 22.30 è previsto lo spettacolo pirotecnico sul Molo di Levante ed a concludere la serata vi sarà l'estrazione dei biglietti della lotteria in piazza Vittorio Emanuele II.