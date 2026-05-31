Religioni
Processione Madonna delle Grazie: il nuovo itinerario completo
Santa Messa in Cattedrale alle 18.30
Giovinazzo - domenica 31 maggio 2026 13.08
Attesissima, questa sera si svolgerà la processione del simulacro della Madonna delle Grazie, a conclusione di un intenso mese mariano, vissuto con grande fede dalla comunità parrocchiale della Concattedrale di Santa Maria Assunta.
L'Associazione Maria SS delle Grazie, in accordo con padre Francesco Depalo e padre Pasquale Rago, ha previsto qualche lieve ma significativo cambiamento nel programma odierno. Questa sera, domenica 31 maggio, la Santa Messa in Concattedrale sarà celebrata alle 18.30. Al termine, partirà la processione, ma a causa dei lavori al basolato di piazza Duomo, seguirà questo itinerario:
Concattedrale, via Marina, via Galdi, piazza Costantinopoli, via Gelso, via San Giuseppe, via Madonna degli Angeli, piazza Vittorio Emanuele II, via Gioia, via Sasso, piazza Garibaldi, corso Roma, via Cappuccini, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Umberto I, via Marina, via Galdi, piazza Costantinopoli, via Gelso e rientro nella chiesa di San Lorenzo.
Alle ore 22.30 è previsto lo spettacolo pirotecnico sul Molo di Levante ed a concludere la serata vi sarà l'estrazione dei biglietti della lotteria in piazza Vittorio Emanuele II.
L'Associazione Maria SS delle Grazie, in accordo con padre Francesco Depalo e padre Pasquale Rago, ha previsto qualche lieve ma significativo cambiamento nel programma odierno. Questa sera, domenica 31 maggio, la Santa Messa in Concattedrale sarà celebrata alle 18.30. Al termine, partirà la processione, ma a causa dei lavori al basolato di piazza Duomo, seguirà questo itinerario:
Concattedrale, via Marina, via Galdi, piazza Costantinopoli, via Gelso, via San Giuseppe, via Madonna degli Angeli, piazza Vittorio Emanuele II, via Gioia, via Sasso, piazza Garibaldi, corso Roma, via Cappuccini, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Umberto I, via Marina, via Galdi, piazza Costantinopoli, via Gelso e rientro nella chiesa di San Lorenzo.
Alle ore 22.30 è previsto lo spettacolo pirotecnico sul Molo di Levante ed a concludere la serata vi sarà l'estrazione dei biglietti della lotteria in piazza Vittorio Emanuele II.