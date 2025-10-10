Barriere architettoniche in via Ten.Frascolla
Barriere architettoniche in via Ten.Frascolla
Attualità

Eliminazione barriere architettoniche, secondo appuntamento in Sala San Felice

L'invito del sindaco a partecipare rivolto alle associazioni di categoria e liberi cittadini

Giovinazzo - venerdì 10 ottobre 2025
Si terrà questa sera, 10 ottobre, all'interno della Sala San Felice, il secondo appuntamento del percorso comunale per l'adozione del P.E.B.A. (Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche). Fondamentale il supporto delle associazioni di categoria e dei liberi cittadini per suggerimenti per apportare interventi utili alle esigenze reali dell'utenza giovinazzese.

Appuntamento fissato dalle 18.30. Sono previsti gli interventi del sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, che invita operatori del settore e cittadinanza a prendervi parte, e di Rossella Stufano Melone, l'architetto progettista.
