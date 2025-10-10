Eliminazione barriere architettoniche, secondo appuntamento in Sala San Felice

Si terrà questa sera, 10 ottobre, all'interno della Sala San Felice, il secondo appuntamento del percorso comunale per l'adozione delFondamentale il supporto delle associazioni di categoria e dei liberi cittadini per suggerimenti per apportare interventi utili alle esigenze reali dell'utenza giovinazzese.Appuntamento fissato dalle 18.30. Sono previsti gli interventi del sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, che invita operatori del settore e cittadinanza a prendervi parte, e di Rossella Stufano Melone, l'architetto progettista.