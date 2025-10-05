Cronaca
Veicolo sui binari: disagi alla circolazione ferroviaria tra Santo Spirito e Giovinazzo
La comunicazione di Trenitalia
Giovinazzo - domenica 5 ottobre 2025 17.20
Sulla linea Bari - Foggia, dalle ore 15:35, la circolazione ferroviaria è rallentata tra Giovinazzo e Bari S.Spirito per la presenza di un veicolo all'interno delle barriere di un passaggio a livello regolarmente funzionante.
Treni a lunga percorrenza rallentano in prossimità degli attraversamenti. Ritardi sino a 60 minuti su tutta la tratta adriatica pugliese. Aggiornamenti sul sito di Trenitalia.
