Tecnici Rete Ferroviaria Italiana a Bari Centrale. <span>Foto Trenitalia </span>
Tecnici Rete Ferroviaria Italiana a Bari Centrale. Foto Trenitalia
Attualità

Buone notizie per i pendolari giovinazzesi: riaperta la stazione di Bari Centrale

Investimento complessivo da 120milioni di euro

Giovinazzo - lunedì 9 marzo 2026 Comunicato Stampa
La stazione di Bari Centrale torna operativa e riapre alla circolazione dei treni da e per Giovinazzo.
Come da cronoprogramma, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha completato il raddoppio della linea Taranto – Bari in ingresso a Bari Centrale e ha attivato il nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC), sistema all'avanguardia per la gestione della circolazione ferroviaria in sicurezza che garantisce una maggiore regolarità dei treni all'interno del nodo di Bari. Contestualmente sono state apportate modifiche al piano del ferro della stazione per consentire l'interscambio tra i diversi gestori afferenti alla stazione.

Le attività, svolte da tecnici di RFI, FS Engineering e delle imprese appaltatrici hanno visto al lavoro giorno e notte oltre 100 tecnici dislocati sul nodo di Bari.
L'attivazione dell'ACC consente oggi di velocizzare alcuni itinerari di arrivo/partenza lato Foggia garantendo una maggiore affidabilità tecnologica e creando le condizioni per attivare la prossima interconnessione della stazione di Bari Centrale con la rete da e per l'Aeroporto di Bari. Il completamento del raddoppio della linea Bari – aumenta la capacità della linea e consente di incrementare l'offerta ferroviaria tra il capoluogo jonico e Bari.
L'investimento economico complessivo ammonta a circa 120 milioni di euro.
  • Trenitalia
  • Treni Giovinazzo
  • Stazione di Giovinazzo
Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo: il messaggio dell'ASD Cuban Club Giovinazzo
9 marzo 2026 Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo: il messaggio dell'ASD Cuban Club Giovinazzo
Intimidazione al comandante Polizia Locale: la solidarietà di PrimaVera Alternativa
8 marzo 2026 Intimidazione al comandante Polizia Locale: la solidarietà di PrimaVera Alternativa
Altri contenuti a tema
Dal 5 all'8 marzo confermate le modifiche alla circolazione da e per Bari Centrale Dal 5 all'8 marzo confermate le modifiche alla circolazione da e per Bari Centrale I disagi per i pendolari giovinazzesi dovrebbero essere limitati
Trenitalia, a marzo tornano le Frecce e gli Intercity da Bari verso Roma e Napoli Trenitalia, a marzo tornano le Frecce e gli Intercity da Bari verso Roma e Napoli La nota della società di trasporti ferroviari
Linea adriatica, dal pomeriggio riprende regolare la circolazione ferroviaria da e per Giovinazzo Linea adriatica, dal pomeriggio riprende regolare la circolazione ferroviaria da e per Giovinazzo Completati gli interventi di potenziamento delle infrastrutture
Interventi sulla linea tra Bari e Barletta: disagi per i pendolari di Giovinazzo Interventi sulla linea tra Bari e Barletta: disagi per i pendolari di Giovinazzo Interventi di manutenzione straordinaria sui deviatoi
Veicolo sui binari: disagi alla circolazione ferroviaria tra Santo Spirito e Giovinazzo Cronaca Veicolo sui binari: disagi alla circolazione ferroviaria tra Santo Spirito e Giovinazzo La comunicazione di Trenitalia
Guasto ad un passaggio a livello a Santo Spirito: nuovi disagi per i pendolari giovinazzesi Guasto ad un passaggio a livello a Santo Spirito: nuovi disagi per i pendolari giovinazzesi La consigliera Marzella: «Ogni giorno un regalo diverso da Trenitalia »
Incidente alla stazione di Trani: treni cancellati Cronaca Incidente alla stazione di Trani: treni cancellati Sul posto Polizia di Stato
Treni, circolazione temporaneamente sospesa nel nord barese Treni, circolazione temporaneamente sospesa nel nord barese Si sono verificati danneggiamenti alla linea elettrica tra Trinitapoli e Barletta
Terlizzi si stringe al comandante Bovino dopo l'atto intimidatorio subito
8 marzo 2026 Terlizzi si stringe al comandante Bovino dopo l'atto intimidatorio subito
Il poker pazzesco di Difonzo: 4 gol per affondare il Sulmona
8 marzo 2026 Il poker pazzesco di Difonzo: 4 gol per affondare il Sulmona
Jovis Natio, una manita per i play-off. Rutigliano superato 5-0
8 marzo 2026 Jovis Natio, una manita per i play-off. Rutigliano superato 5-0
Giornata Internazionale Donna, in Sala San Felice uno spettacolo ispirato a Frida Kahlo
8 marzo 2026 Giornata Internazionale Donna, in Sala San Felice uno spettacolo ispirato a Frida Kahlo
Domenica col cielo nuvoloso e possibilità di piogge a Giovinazzo
8 marzo 2026 Domenica col cielo nuvoloso e possibilità di piogge a Giovinazzo
Danni all'auto del comandante Bovino: la solidarietà di Rucci
7 marzo 2026 Danni all'auto del comandante Bovino: la solidarietà di Rucci
Lavori al manto stradale: l'assessore Depalo fa chiarezza
7 marzo 2026 Lavori al manto stradale: l'assessore Depalo fa chiarezza
Cantiere piazza Costantinopoli, sopralluogo del sindaco e del vicensindaco
7 marzo 2026 Cantiere piazza Costantinopoli, sopralluogo del sindaco e del vicensindaco
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.