Guasto sulla linea a Santo Spirito: disagi per i pendolari di Giovinazzo

Disagi per i pendolari delle località adriatiche da Barletta a Bari, per un guasto alla linea elettrica a Santo Spirito. Nella mattinata di mercoledì 4 marzo, tanti i ritardi sino a 40 minuti e alcuni treni sono stati cancellati. Il problema sembra essere stato risolto nella tarda mattinata, ma i disagi e le ripercussioni sul traffico si sono avvertite nella fascia oraria particolarmente frequentata da pendolari.Il cantiere all'ingresso della stazione di Bari Centrale, lungo la direttrice per Taranto, inizierà domani, giovedì 5 marzo, e si protrarrà per le prossime giornate sino a domenica 8 marzo. Il 7 e l'8 marzo blocco totale di partenze ed arrivi da Bari Centrale, mentre il 5 ed il 6 circoleranno solo i treni lungo la linea adriatica.Info utili sul sito di Trenitalia.