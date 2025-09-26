Guasto ad un passaggio a livello a Santo Spirito: nuovi disagi per i pendolari giovinazzesi

Sono ormai all'ordine del giorno i disagi lungo la linea ferroviaria che collega Foggia a Bari. I pendolari delle località costiere ne fanno le spese quotidianamente e la situazione è diventata ormai insostenibile.Anche quest'oggi, 26 settembre, ritardi nell'ordine deie disagi enormi per studenti e lavoratori nel tratto da Barletta a Bari Centrale. La motivazione del ritardo risiederebbe nel guasto ad un passaggio a livello. Problemi sia al mattino, sia nel primo pomeriggio.Da tempo impegnata, poiché ella stessa pendolare, la consigliera comunale di Forza Giovinazzo,, non le manda a dire: «Oggi doppio regalo di Trenitalia, ogni giorno un diverso regalo - ha scritto sui canali social -. Credo la gente sia giustamente esasperata e mi pare ora che le istituzioni sovracomunali chiedano conto alla società di quanto accade quotidianamente. I diritti di studenti e lavoratori sono in questo modo costantemente lesi per un servizio che, evidentemente, non funziona», ha concluso Marzella.