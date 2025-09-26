Ritardi treni
Guasto ad un passaggio a livello a Santo Spirito: nuovi disagi per i pendolari giovinazzesi

La consigliera Marzella: «Ogni giorno un regalo diverso da Trenitalia »

Giovinazzo - venerdì 26 settembre 2025 16.24
Sono ormai all'ordine del giorno i disagi lungo la linea ferroviaria che collega Foggia a Bari. I pendolari delle località costiere ne fanno le spese quotidianamente e la situazione è diventata ormai insostenibile.

Anche quest'oggi, 26 settembre, ritardi nell'ordine dei 75 minuti e disagi enormi per studenti e lavoratori nel tratto da Barletta a Bari Centrale. La motivazione del ritardo risiederebbe nel guasto ad un passaggio a livello nel territorio di Bari-Santo Spirito. Problemi sia al mattino, sia nel primo pomeriggio.

Da tempo impegnata, poiché ella stessa pendolare, la consigliera comunale di Forza Giovinazzo, Antonella Marzella, non le manda a dire: «Oggi doppio regalo di Trenitalia, ogni giorno un diverso regalo - ha scritto sui canali social -. Credo la gente sia giustamente esasperata e mi pare ora che le istituzioni sovracomunali chiedano conto alla società di quanto accade quotidianamente. I diritti di studenti e lavoratori sono in questo modo costantemente lesi per un servizio che, evidentemente, non funziona», ha concluso Marzella.
Incidente alla stazione di Trani: treni cancellati Cronaca Incidente alla stazione di Trani: treni cancellati Sul posto Polizia di Stato
Treni, circolazione temporaneamente sospesa nel nord barese Treni, circolazione temporaneamente sospesa nel nord barese Si sono verificati danneggiamenti alla linea elettrica tra Trinitapoli e Barletta
Modifiche alla circolazione ferroviaria da Giovinazzo a Roma tra il 15 ed il 27 settembre Modifiche alla circolazione ferroviaria da Giovinazzo a Roma tra il 15 ed il 27 settembre I lavori interesseranno la tratta Caserta-Benevento-Foggia per la nuova linea alta velocità
Circolazione ferroviaria sospesa. Disagi enormi per i pendolari di Giovinazzo Cronaca Circolazione ferroviaria sospesa. Disagi enormi per i pendolari di Giovinazzo Problemi tra Barletta e Cerignola per un guasto elettrico
Caos treni, guasto tecnico a Giovinazzo Cronaca Caos treni, guasto tecnico a Giovinazzo Ritardi sino a 2 ore. Operai al lavoro
Referendum, riduzione costi fino al 70% per chi viaggia in treno Referendum, riduzione costi fino al 70% per chi viaggia in treno La nota del Gruppo Ferrovie dello Stato
Lavori sulla linea ferroviaria: dal 27 maggio al 1° luglio disagi per i pendolari giovinazzesi Lavori sulla linea ferroviaria: dal 27 maggio al 1° luglio disagi per i pendolari giovinazzesi Saranno concentrati prevalentemente nei weekend e nella fascia oraria 8.30-12.00
Persone sui binari, nuova quotidiana odissea per i pendolari giovinazzesi Cronaca Persone sui binari, nuova quotidiana odissea per i pendolari giovinazzesi Ritardi fino a 40 minuti e cancellazioni di alcuni treni regionali
