Linea adriatica, dal pomeriggio riprende regolare la circolazione ferroviaria da e per Giovinazzo

Tornerà gradualmente alla normalità, – come da programma - la circolazione sulla linea Adriatica, dove Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), ha portato a termine la terza fase dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico fra San Vito Lanciano (PE) e San Severo (FG), sulla linea Pescara-Foggia, svolti dal 14 al 23 gennaio.Sono stati sostituiti circa 9 chilometri di rotaie nella Galleria Sinello mentre nelle gallerie San Giovanni) e Diavolo sono state portate avanti le varie fasi dell'intervento di Water Drain System per il drenaggio delle acque meteoriche.Effettuate anche attività propedeutiche all'attivazione della nuova Sottostazione Elettrica di Fossacesia, prevista per giugno 2026 e svolta la prima fase del rinnovo integrale del Sistema di Trazione Elettrica tra le stazioni di Ortona e San Vito (conclusione entro il primo trimestre del 2027).Gli interventi eseguiti – che seguono quelli già realizzati ad aprile 2024 e nel gennaio 2025 - sono necessari per continuare a garantire gli standard di affidabilità dell'infrastruttura e assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio.Le attività, svolte da tecnici di RFI e imprese appaltatrici, coadiuvati da mezzi d'opera, hanno impegnato ogni giorno oltre 280 maestranze, dislocate sugli oltre 150 km di linea.L'investimento economico complessivo