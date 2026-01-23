Linea ferroviaria Bari-Barletta
Linea ferroviaria Bari-Barletta
Attualità

Linea adriatica, dal pomeriggio riprende regolare la circolazione ferroviaria da e per Giovinazzo

Completati gli interventi di potenziamento delle infrastrutture

Giovinazzo - venerdì 23 gennaio 2026 13.42 Comunicato Stampa
Tornerà gradualmente alla normalità dalle 16 di oggi, 23 gennaio, – come da programma - la circolazione sulla linea Adriatica, dove Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), ha portato a termine la terza fase dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico fra San Vito Lanciano (PE) e San Severo (FG), sulla linea Pescara-Foggia, svolti dal 14 al 23 gennaio.

Sono stati sostituiti circa 9 chilometri di rotaie nella Galleria Sinello mentre nelle gallerie San Giovanni) e Diavolo sono state portate avanti le varie fasi dell'intervento di Water Drain System per il drenaggio delle acque meteoriche.

Effettuate anche attività propedeutiche all'attivazione della nuova Sottostazione Elettrica di Fossacesia, prevista per giugno 2026 e svolta la prima fase del rinnovo integrale del Sistema di Trazione Elettrica tra le stazioni di Ortona e San Vito (conclusione entro il primo trimestre del 2027). Realizzati tra la sera del 22 e la mattina del 23 gennaio interventi di manutenzione straordinaria su deviatoi e bivi sulla tratta Barletta – Bari.

Gli interventi eseguiti – che seguono quelli già realizzati ad aprile 2024 e nel gennaio 2025 - sono necessari per continuare a garantire gli standard di affidabilità dell'infrastruttura e assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio.

Le attività, svolte da tecnici di RFI e imprese appaltatrici, coadiuvati da mezzi d'opera, hanno impegnato ogni giorno oltre 280 maestranze, dislocate sugli oltre 150 km di linea.
L'investimento economico complessivo è di circa 310 milioni di euro, di cui 100 milioni finanziati con fondi PNRR.
  • Trenitalia
  • Rete ferroviaria Italiana
Polizia Locale Giovinazzo, il report delle attività del 2025
23 gennaio 2026 Polizia Locale Giovinazzo, il report delle attività del 2025
Lavori all'intersezione tra le provinciali Bitonto-Molfetta e Terlizzi-Giovinazzo
23 gennaio 2026 Lavori all'intersezione tra le provinciali Bitonto-Molfetta e Terlizzi-Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Interventi sulla linea tra Bari e Barletta: disagi per i pendolari di Giovinazzo Interventi sulla linea tra Bari e Barletta: disagi per i pendolari di Giovinazzo Interventi di manutenzione straordinaria sui deviatoi
Veicolo sui binari: disagi alla circolazione ferroviaria tra Santo Spirito e Giovinazzo Cronaca Veicolo sui binari: disagi alla circolazione ferroviaria tra Santo Spirito e Giovinazzo La comunicazione di Trenitalia
Guasto ad un passaggio a livello a Santo Spirito: nuovi disagi per i pendolari giovinazzesi Guasto ad un passaggio a livello a Santo Spirito: nuovi disagi per i pendolari giovinazzesi La consigliera Marzella: «Ogni giorno un regalo diverso da Trenitalia »
Incidente alla stazione di Trani: treni cancellati Cronaca Incidente alla stazione di Trani: treni cancellati Sul posto Polizia di Stato
Treni, circolazione temporaneamente sospesa nel nord barese Treni, circolazione temporaneamente sospesa nel nord barese Si sono verificati danneggiamenti alla linea elettrica tra Trinitapoli e Barletta
Modifiche alla circolazione ferroviaria da Giovinazzo a Roma tra il 15 ed il 27 settembre Modifiche alla circolazione ferroviaria da Giovinazzo a Roma tra il 15 ed il 27 settembre I lavori interesseranno la tratta Caserta-Benevento-Foggia per la nuova linea alta velocità
Circolazione ferroviaria sospesa. Disagi enormi per i pendolari di Giovinazzo Cronaca Circolazione ferroviaria sospesa. Disagi enormi per i pendolari di Giovinazzo Problemi tra Barletta e Cerignola per un guasto elettrico
Referendum, riduzione costi fino al 70% per chi viaggia in treno Referendum, riduzione costi fino al 70% per chi viaggia in treno La nota del Gruppo Ferrovie dello Stato
A Giovinazzo pronto il Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche
23 gennaio 2026 A Giovinazzo pronto il Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche
Interventi sulla linea tra Bari e Barletta: disagi per i pendolari di Giovinazzo
23 gennaio 2026 Interventi sulla linea tra Bari e Barletta: disagi per i pendolari di Giovinazzo
Fuochi di Sant'Antonio Abate, il consigliere Depalo (SI) contento per l'attenzione ai disabili
22 gennaio 2026 Fuochi di Sant'Antonio Abate, il consigliere Depalo (SI) contento per l'attenzione ai disabili
AFP Giovinazzo e Forte dei Marmi pareggiano
22 gennaio 2026 AFP Giovinazzo e Forte dei Marmi pareggiano
Giada, la cadetta di Giovinazzo che ha raccolto il testimone di Fedele Marrano
22 gennaio 2026 Giada, la cadetta di Giovinazzo che ha raccolto il testimone di Fedele Marrano
Carnevale culturale per i piccoli giovinazzesi con i laboratori didattici dell'Info Point
22 gennaio 2026 Carnevale culturale per i piccoli giovinazzesi con i laboratori didattici dell'Info Point
Omaggio a San Sebastiano della Polizia Locale di Giovinazzo - FOTO
21 gennaio 2026 Omaggio a San Sebastiano della Polizia Locale di Giovinazzo - FOTO
Pioggia e mareggiate sino a sera su Giovinazzo
21 gennaio 2026 Pioggia e mareggiate sino a sera su Giovinazzo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.