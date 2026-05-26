Stazione di Giovinazzo
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Attualità

Guasto alla linea: ritardi fino a 50 minuti per i pendolari di Giovinazzo

Convogli bloccati nella stazione di Molfetta. Circolazione in lenta ripresa

Giovinazzo - martedì 26 maggio 2026 15.46
Un guasto alla linea ferroviaria nel primissimo pomeriggio di martedì 26 maggio, avvenuto nel territorio di Giovinazzo, ha fortemente rallentato la viabilità lungo la linea Adriatica. Diversi treni regionali ed a lunga percorrenza stanno subendo ritardi sino a 50 minuti. Molte le segnalazioni arrivate alla nostra redazione da pendolari giovinazzesi.

I treni provenienti da Nord si stanno fermando a Molfetta, mentre chi arriva dal capoluogo regionale si trova fermo a Palese o a Santo Spirito. La situazione sembra in ripresa, dopo un intervento tecnico, dalle 15.30 circa. Inevitabili ripercussioni anche sul traffico a lunga percorrenza per le prossime ore, ma il peggio dovrebbe essere passato.
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