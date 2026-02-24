Trenitalia, a marzo tornano le Frecce e gli Intercity da Bari verso Roma e Napoli

Dal mese di marzo tornano a circolare due Frecce sulla relazione Puglia – Roma e una coppia di Intercity tra Bari e Napoli.(p. 8.00 a. 14.20) con fermate intermedie a Caserta (a. 9.05 p. 9.07) – Benevento (a.10.05 – p. 10.07) – Foggia (a. 11.19 – p. 11.35) – Barletta (a. 12.07 – p. 12.09) – Bari Centrale (a. 12.41 – p. 12.45) e Brindisi (a. 13.54 – p. 13.56).Dal 2 marzo riparte la Freccia Lecce – Roma Termini (p. 12.42 – a. 18.58) con fermate intermedie a Brindisi (a. 13.01 – p. 13.03) – Bari Centrale (a. 14.06 – p. 14.10) – Barletta (a. 14.43 – p. 14.45) – Foggia (a. 15.13 – p. 15.22) – Benevento (a. 16.35 – p. 16.37) e Caserta (a. 17.45 -p. 17.47).(p. 7.05 – a. 11.15) con fermate intermedie a Barletta (a. 7.42 – p. 7.44) – Foggia (a. 8.21 – p. 8.32) – Benevento (a. 9.34 – p. 9.36) - Caserta (a. 10.35 -p. 10.37) e Aversa (a.10.51 – p. 10.53). Nel pomeriggio parte l'Intercity Napoli Centrale – Bari Centrale (p. 18.55 a. 23.00) con fermate intermedie ad Aversa (a. 19.11 - p. 19.13) - a Caserta (a. 19.24 p. 19.26) – Benevento (a.20.21 – p. 20.23) – Foggia (a. 21.44 – p. 21.54) e Barletta (a. 22.23 – p. 22.25).I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.