Giovinazzo Estate, tutti gli eventi del 6 agosto

Tanti gli eventi nella domenica di Giovinazzo. Tanti e davvero per tutti i gusti.Ecco dunque il riepilogo per non perdervi nulla.Cala Porto - dalle 9.00 alle 20.00XX Regata dei Gonfalonia cura di Associazione Vogatori "Massimo Cervone"Sala San Felice - dalle 18.00 alle 22.00Mostra statica di una scenografia monumentalea cura degli Amici del Presepio di GiovinazzoCripta Concattedrale di Santa Maria Assunta - dalle 19.30 alle 21.30"Passato e presente" - Mostra fotografica sulla Festa Patronale di Vincenzo e Dino Mottolaa cura di Dino MottolaPiazza Vittorio Emanuele II - centro storico - piazzale Leichardt - dalle 20.00 alle 23.00Notte degli Artistia cura del Comitato Feste Patronali