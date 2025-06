"Giovinazzo Estate 2025", una carrellata di eventi da giugno a settembre per una città sempre più attrattiva

Programma Giovinazzo Estate 2025 Documento PDF

L'estate appena iniziata si prospetta ricca di eventi e di tante iniziative interessanti che confermerannoIl cartellone promosso dall'Amministrazione comunale, disponibile sul canale di promozione turistica della città Discover Giovinazzo, intende soddisfare gli interessi di tutte le fasce d'età, dai bambini agli adulti, e attrarre sempre più visitatori con svariate manifestazioni, tanta musica, cinema, libri, poesia, intrattenimento e promozione delle bellezze storico-artistiche della città fino a settembre (si allega il programma completo degli eventi).Si è partiti ieri serala punta di diamante per un turismo culturale di qualità, e si prosegue, sempre a giugno, con ' Del racconto, il film', il festival di cinema e letteratura arrivato alla sua XVI edizione. E, come lo scorso anno, ci sarà, il progetto che apre le chiese del centro storico di Giovinazzo, veri scrigni di storia e di bellezza rendendo fruibile il ricco patrimonio storico-artistico che la città offre.E dall'arte si passa al mare. Dopo l'enorme successo dell'anno scorso, tornano le escursioni gratuite a bordo dei gozzi con la novità che quest'anno le straordinarie visite al tramonto potranno essere prenotate. E poi ancora,appuntamenti con lo sport, la danza, il cinema, la musica della serata dicon ospiti a sorpresa, ilcon gli appuntamenti astronomici, i concerti all'alba, l'imperdibile, il concerto dell'amata artistasenza dimenticare i festeggiamenti per la«Anche quest'anno il cartellone estivo è il risultato del coordinamento tra le numerose istanze ricevute, a seguito dell'Avviso pubblico, dalle associazioni attive sul territorio in collaborazione con la Consulta della Cultura e la programmazione di questa Amministrazione – dichiarano il sindaco Michele Sollecito e l'assessore alla Cultura e al Turismo, Cristina Piscitelli– Un metodo che già lo scorso anno si è rivelato vincente e che pertanto abbiamo deciso di applicarlo ancora, ottenendo un palinsesto diversificato e adatto a tutte le fasce di pubblico. Abbiamo confermato, siamo al secondo anno, la prestigiosa iniziativa Conversazioni dal mare, una serie di incontri culturali a cielo aperto che si terrà dal 20 al 22 giugno proprio in prossimità del nostro mare, nella suggestiva Cala Porto, ormai conosciutissima ed ammirata dai turisti e dai pugliesi. Ma la grande novità di quest'estate, su tutti l'ufficio d'informazione turistica quale punto di riferimento anche per alcune delle attività che rientrano nella programmazione degli eventi estivi. Insomma, noi siamo pronti ad accogliere chiunque vorrà venire a trovarci, chi già ci conosce e chi verrà a scoprirci per la prima volta. Come abbiamo detto altre volte, siamo la prima cosa bella da vedere appena atterrati all'aeroporto Karol Wojtyla».