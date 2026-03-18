Festival artisti di strada. <span>Foto Marzia Morva</span>
Festival artisti di strada. Foto Marzia Morva
Attualità

Estate giovinazzese 2026, pubblicato l’avviso pubblico per proposte

Piscitelli: «Puntiamo ad eventi di qualità per cittadini e turisti»

Giovinazzo - mercoledì 18 marzo 2026 Comunicato Stampa
È consultabile sull'home page del sito istituzionale www.comune.giovinazzo.ba.it, sezione notizie, il bando 'Giovinazzo Estate 2026' attraverso il quale l'Amministrazione comunale intende selezionare e pianificare proposte progettuali da svilupparsi nella prossima estate nel periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre.

«Vorremmo ricevere proposte non necessariamente limitate alle tradizionali attività di spettacolo, ma anche capaci di produrre un impatto rilevante sul benessere e la crescita socio-culturale dei cittadini e del pubblico e di chiunque visiti Giovinazzo durante il periodo estivo - spiega l'assessore alla Cultura e al Turismo, Cristina Piscitelli - Inoltre, vorremmo che le proposte tengano presente tutto il territorio cittadino e non solo parte di esso. Per noi è importanti creare momenti di aggregazione socio-culturale che coinvolgano, il più possibile, il tessuto urbano».

Le proposte dovranno consentire il raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
· evidenziare le forme di espressione artistica e culturale presenti sul territorio, preferibilmente di carattere professionale;
· incentivare la valorizzazione e la fruizione dei luoghi della città e in particolare dei luoghi di produzione artistica originale;
· favorire l'avvicinamento del pubblico al patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale;
· evidenziare opportunità per una città inclusiva, dal centro alle periferie e dalle periferie al
centro;
· valorizzare la conoscenza del territorio, delle sue eccellenze e tradizioni, anche enogastronomiche.

Si specifica che non saranno prese in considerazione le proposte presentate da soggetti già beneficiari di contributo nel corso del 2026 o rientranti nella programmazione del Natale 2025. Resta inteso che tali soggetti potranno comunque richiedere il patrocinio gratuito nel caso in cui propongano iniziative per l'estate 2026.

Le domande, debitamente compilate utilizzando i modelli allegati e sottoscritte, dovranno pervenire al Comune, pena di esclusione, entro le ore 12:00 del prossimo 24 aprile con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it;
b) a mezzo raccomandata indirizzata a Comune di Giovinazzo, Piazza Vittorio Emanuele II n. 64, 70054 Giovinazzo;
c) consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Giovinazzo.
  • Estate Giovinazzese
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