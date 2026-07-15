TourinGame - foto finale. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
TourinGame - foto finale. Foto Giuseppe Depergola
Vita di città

Gamberemo 2026: ecco la griglia di partenza del 20 agosto

I TourinGame hanno decretato in quale ordine partiranno i rioni in piazza Vittorio Emanuele II

Giovinazzo - mercoledì 15 luglio 2026
Si sono svolti tra l'8 e l'11 luglio scorso i TourinGame, il palio dei piccoli organizzato dalla Touring Juvenatium in collaborazione con la Netium. Scenari della competizione riservata ad adolescenti e pre-adolescenti sono stati il Campo "Don Michele Fiore" della parrocchia Sant'Agostino e proprio il Centro Sportivo Netium.

Al termine delle due giornate di competizione, culminate con il duathlon, in testa si trovano San Domenico e l'Immacolata con 62 punti, rioni che partiranno più avanti nella griglia di piazza Vittorio Emanuele II, in occasione del Gamberemo previsto per il 20 agosto prossimo.
Una griglia che sarà quindi completata da Sant'Agostino, che ha totalizzato 60 punti e dalla Concattedrale e San Giuseppe, quartieri fermi a 36 punti.

Come è giusto che fosse per ragazzine e ragazzini è stata una grande duplice festa, in cui la competizione ha sovente lasciato il posto alla socializzazione. Non sarà così il 20 agosto, quando nel palio dei rioni dei "grandi" la prima avrà preponderanza e gli atleti e le atlete impegnati dovranno spingere per portare l'ambito trofeo a casa. Non si faranno sconti come è giusto sia in un palio.

A tal proposito lanciamo un appello al presidente della Touring Juvenatium, Vito Fumai, che insieme ai volontari compie da anni un grande e meritorio sforzo nell'organizzazione di una manifestazione così complessa sotto molti punti di vista, poi puntualmente criticata da chi non muove un dito: basta col "volemose bene".
Accorciamo la premiazione finale, chi vince ha ragione, chi perde si lecca le ferite. Il Palio deve essere così, altrimenti è una gara come un'altra. Non esistono secondi o terzi premiati in altri contesti ed è il momento di fare il salto di qualità anche a Giovinazzo. Il resto sono orpelli che fanno piacere solo a pochi, in chiave autoreferenziale ovviamente, ma non incarnano lo spirito vero di ciò che dovrebbe essere un palio.
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