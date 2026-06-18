L'intensa estate della Touring Juvenatium

Al via la grande estate dell'associazione culturale, tra sport, cultura, arte e artigianato. Intenso il programma ufficiale fino all'attesissimoIl gruppo guidato dal presidente Vito Fumai si appresta ad animare la comunità di Giovinazzo con un cartellone di eventi che spazia dallo sport alla valorizzazione delle tradizioni locali, fino all'artigianato artistico. Un percorso entusiasmante che culminerà ad agosto con la storica e attesissima sfida del Gamberemo.Il fitto calendario di iniziative prenderà il via con le prime, decisive fasi di qualificazione sportiva che coinvolgeranno i bambini e i ragazzi delle parrocchie. Nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio il campo "Don Michele Fiore" (già campo Marconi) della parrocchia Sant'Agostino ospiterà ilun torneo che vedrà confrontarsi i gruppi più giovani delle cinque parrocchie e dei cinque rioni cittadini. Il testimone passerà poi la mattina del 9 luglio presso le strutture della Netium per la gara di Duathlon. I punteggi ottenuti in queste due giornate saranno sommati per definire la griglia di partenza ufficiale del Gamberemo del prossimo 20 agosto.Lo spazio dedicato alla cultura e alla memoria storica cittadina si aprirà la sera del 18 luglio, nella suggestiva cornice dell'atrio dell'Istituto Vittorio Emanuele II, con la serata di declamazione e premiazione del, un appuntamento volto a salvaguardare e celebrare le radici linguistiche del territorio.Sempre l'atrio dell'Istituto Vittorio Emanuele II farà da sfondo, a partire dal 31 luglio e per la durata di una settimana, aLa mostra, aperta tutte le sere, offrirà una vetrina d'eccezione ai manufatti rigorosamente realizzati a mano da numerosi e talentuosi artisti di Giovinazzo e dei comuni limitrofi.Il mese di agosto segnerà il culmine delle manifestazioni.Il 1° agosto la Touring, nell'ottica di collaborazione tra le diverse realtà culturali del territorio, affiancherà l'Infopoint nella tradizionale "Il 18 agosto, in serata, sempre presso l'Istituto Vittorio Emanuele II, si terrà la solenne cerimonia di Benedizione dei Gonfaloni, che quest'anno si preannuncia in grande stile e con un protocollo particolarmente curato, preludio sacro e istituzionale alla grande vigilia.Infine, il 20 agosto, i riflettori si accenderanno sull'evento più atteso dell'anno:la manifestazione clou che vedrà l'intera cittadinanza stringersi attorno ai propri colori.«Ci attende un'estate davvero molto piena e stimolante per la nostra associazione», dichiarano gli organizzatori. «Abbiamo voluto mettere in campo un programma poliedrico, capace di unire il tessuto parrocchiale, il mondo dello sport, la valorizzazione del dialetto e la maestria dei nostri artisti. Invitiamo tutta la cittadinanza e i visitatori a seguire la nostra pagina facebook e il nostro account Instagram per essere informati e partecipare calorosamente a ogni appuntamento».